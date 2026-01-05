ترامب يتوعّد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة تصريحات تصعيدية تناولت كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران، تحدّث فيها عن تدخلات محتملة وخيارات تصعيد مستقبلي، في سياق إقليمي ودولي متوتر.



أعلن ترامب عن ما أسماه، معتبراً أنها “تبدو جيدة”، في إشارة إلى احتمال تنفيذ عملية مماثلة لتلك التي قال إنها نُفّذت ضدوأفضت، وفق تصريحاته، إلى اعتقال الرئيسوبخصوص فنزويلا، قال ترامب إنستشرف على “إعادة بناء وإدارة” البلاد، مع إجراء انتخابات “في الوقت المناسب”، مضيفاً أن واشنطن “هي من تحكم فنزويلا فعلياً”. وعند سؤاله عمّن يدير البلاد حالياً، امتنع عن الإفصاح المباشر، واصفاً الإجابة بأنها “مثيرة للجدل”، قبل أن يستدرك قائلاً: “هذا يعني أننا نحن من يحكم”.كما وجّه ترامب تهديداً إلى نائبة الرئيس الفنزويلي، معتبراً أنها “ستدفع ثمناً باهظاً، وربما أسوأ من مصير مادورو”، إذا لم “تفعل ما هو صحيح”، على حدّ تعبيره.وفي ما يتعلّق بـ، وصف ترامب وضعها بأنه “على وشك الانهيار”، مشيراً إلى أن اقتصادها، الذي كان يعتمد جزئياً على الدعم النفطي من فنزويلا، أصبح “خالياً من أي دخل”. وأضاف: “لا أعرف إلى متى ستتمكن من الصمود”، معتبراً أن “الكثير من الأمريكيين من أصل كوبي سيكونون سعداء جداً إذا سقطت كوبا”.وعن، انتقد ترامب نفوذ، ملوّحاً بإجراءات محتملة، وقال إنه يقترح باستمرار على رئيسة المكسيكإرسال قوات أمريكية للمساعدة في مواجهتها.واختتم ترامب تصريحاته بالحديث عن، محذّراً من أن واشنطن “تراقب الوضع عن كثب”، وقال: “إذا قتلوا المتظاهرين كما فعلوا في الماضي، فسيتلقّون ضربة قوية جداً”.