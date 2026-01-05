ترامب يتوعّد كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران في موجة تصريحات تصعيدية
أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة تصريحات تصعيدية تناولت كولومبيا وفنزويلا وكوبا وإيران، تحدّث فيها عن تدخلات محتملة وخيارات تصعيد مستقبلي، في سياق إقليمي ودولي متوتر.
كولومبيا وفنزويلا
أعلن ترامب عن ما أسماه “عملية كولومبيا”، معتبراً أنها “تبدو جيدة”، في إشارة إلى احتمال تنفيذ عملية مماثلة لتلك التي قال إنها نُفّذت ضد فنزويلا وأفضت، وفق تصريحاته، إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.
وبخصوص فنزويلا، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستشرف على “إعادة بناء وإدارة” البلاد، مع إجراء انتخابات “في الوقت المناسب”، مضيفاً أن واشنطن “هي من تحكم فنزويلا فعلياً”. وعند سؤاله عمّن يدير البلاد حالياً، امتنع عن الإفصاح المباشر، واصفاً الإجابة بأنها “مثيرة للجدل”، قبل أن يستدرك قائلاً: “هذا يعني أننا نحن من يحكم”.
كما وجّه ترامب تهديداً إلى نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، معتبراً أنها “ستدفع ثمناً باهظاً، وربما أسوأ من مصير مادورو”، إذا لم “تفعل ما هو صحيح”، على حدّ تعبيره.
