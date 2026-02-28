بيان عربي حاد بعد الهجمات الإيرانية على 5 دول عربية

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات ما وصفته بـ"الاعتداءات والهجمات الإيرانية" على كل من دولة قطر ومملكة البحرين ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية والأردن.واعتبر بيان لجامعة الدول العربية أن هذه الهجمات تمثل "انتهاكا صارخا لسيادة دول تنادي بالسلام وعملت من أجل تحقيق الاستقرار ولم تشارك في الحرب".وأعربت الأمانة العامة عن "التضامن الكامل" مع الدول العربية المستهدفة، وتأييدها "لأية إجراءات تتخذها من أجل الدفاع عن نفسها وتأمين شعوبها".وشددت على أن الدول العربية اتخذت مواقف واضحة من الأزمة الإيرانية برفض العمل العسكري ضد طهران، وبذلت جهوداً هائلة للوساطة وتجنب التصعيد الذي نشهده اليوم.وحذرت الأمانة العامة من "الخطورة الهائلة" التي ينطوي عليها الموقف الحالي في المنطقة، مناشدة كافة الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي العمل الفوري لخفض التصعيد، وتجنيب المنطقة ويلات اتساع دائرة عدم الاستقرار والعنف، والعودة إلى مسار الحوار.يأتي بيان الجامعة العربية بعد ساعات من إطلاق إيران موجات من الصواريخ الباليستية استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في الدول الخمس المذكورة، كرد على ضربات أمريكية-إسرائيلية واسعة على أهداف إيرانية.وأكدت الدول المستهدفة قطر، الإمارات، البحرين، الكويت، الأردن اعتراض معظم الصواريخ عبر أنظمتها الدفاعية، مع تسجيل إصابات محدودة وأضرار مادية بما في ذلك مقتل شخص واحد في أبوظبي بسبب شظايا.وشهدت المنطقة تصعيدا حادا اليوم الأحد بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية واسعة على أهداف عسكرية ونووية إيرانية، في سياق انهيار المفاوضات النووية وتصاعد التوترات.وردت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل مباشرة، وعلى قواعد أمريكية في الخليج مثل قاعدة العديد في قطر، الظفرة في الإمارات، السالم في الكويت، الأسطول الخامس في البحرين، وأهداف في الأردن.