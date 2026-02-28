Babnet   Latest update 11:38 Tunis

تصعيد إيراني يستهدف القواعد الأميركية في المنطقة

<img src=http://www.babnet.net/images/3/iranflag.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 28 Février 2026 - 11:34 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أعلنت وكالة “فارس” الإيرانية، السبت، أن الحرس الثوري بدأ تنفيذ هجمات تستهدف “عدة قواعد عسكرية أميركية” في كل من الكويت والإمارات وقطر والبحرين، في خطوة تصعيدية هي الأوسع منذ اندلاع التوتر الأخير بين طهران وواشنطن.
أخبار ذات صلة:
السعودية تدين الهجمات على الخليج وتحذر من تداعيات التصعيد...

وبالتزامن مع ذلك، أفاد مراسلو وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارات في العاصمة السعودية الرياض، من دون صدور بيان رسمي حتى الآن يحدد طبيعة الانفجارات أو أسبابها.


وقال وزير الخارجية الإيراني، في تصريح نقلته وسائل إعلام رسمية، إن رد طهران “سيشمل جميع القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة”، مؤكداً أن بلاده “تتحرك في إطار الدفاع عن أمنها ومصالحها”.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324428

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 28 فيفري 2026 | 10 رمضان 1447
دخول الربيع
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:41
18:15
15:43
12:39
06:52
05:26
دخول الربيع
الرطــوبة:
% 72
Babnet
Babnet21°
18° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-11
22°-10
21°-11
20°-12
21°-12
  • Avoirs en devises 25133,6
  • (27/02)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37535 DT
  • (27/02)
  • 1 $ = 2,88391 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/02)     1315,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/02)   27623 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:38 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>