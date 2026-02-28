تصعيد إيراني يستهدف القواعد الأميركية في المنطقة

أعلنت وكالة “فارس” الإيرانية، السبت، أن الحرس الثوري بدأ تنفيذ هجمات تستهدف “عدة قواعد عسكرية أميركية” في كل من الكويت والإمارات وقطر والبحرين، في خطوة تصعيدية هي الأوسع منذ اندلاع التوتر الأخير بين طهران وواشنطن.وبالتزامن مع ذلك، أفاد مراسلو وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارات في العاصمة السعودية الرياض، من دون صدور بيان رسمي حتى الآن يحدد طبيعة الانفجارات أو أسبابها.وقال وزير الخارجية الإيراني، في تصريح نقلته وسائل إعلام رسمية، إن رد طهران “سيشمل جميع القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة”، مؤكداً أن بلاده “تتحرك في إطار الدفاع عن أمنها ومصالحها”.