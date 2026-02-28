Babnet   Latest update 10:11 Tunis

ترامب يعلن الحرب على إيران

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a2a716b89c91.92391605_enmkoljgfphqi.jpg>
Publié le Samedi 28 Février 2026 - 09:17
      
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق "عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران"، واصفا النظام الإيراني بأنه "جماعة شريرة من القساة والسيئين".

وقال ترامب في تصريحات صحفية: "بدأنا قبل قليل عملية واسعة النطاق ضد إيران للدفاع عن الشعب الأمريكي والقضاء على التهديدات التي يشكلها النظام الإيراني".


وأضاف أن "أنشطة نظام إيران الخطرة تعرض الولايات المتحدة وقواتها وقواعدها بالخارج وحلفاءها بأنحاء العالم للخطر"، وأن "النظام الإيراني ظل على مدى الأعوام الـ47 الماضية يردد شعارات مثل الموت لأمريكا".



واتهم ترامب إيران بشن "حملة دموية لا تنتهي من القتل الجماعي استهدفت الولايات المتحدة وقواتها والأبرياء ببلاد عدة".
