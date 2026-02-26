Babnet   Latest update 11:51 Tunis

الرابطة المحترفة الثانية: تعيينات حكام الجولة التاسعة عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/arbitre2017.jpg>
Publié le Jeudi 26 Février 2026 - 10:49
      
تُقام مباريات الجولة التاسعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم يومي الجمعة 27 والسبت 28 فيفري، انطلاقًا من الساعة الواحدة بعد الظهر، وفق البرنامج التالي:

المجموعة الأولى

الجمعة 27 فيفري:

* ملعب الرقبي بمساكن: هلال مساكن – مكارم المهدية

الحكم: أنور العكروتي

السبت 28 فيفري:

* ملعب حمودة الحداد بمقرين: جمعية مقرين – اتحاد تطاوين
الحكم: أحمد الذوادي

* ملعب بوسالم: اتحاد بوسالم – سبورتينغ بن عروس
الحكم: حمزة المسيليني

* ملعب الشابة: الهلال الشابي – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة
الحكم: خالد قويدر

* ملعب بوحجلة: بعث بوحجلة – أمل حمام سوسة
الحكم: نضال اللطيف

* ملعب 2 مارس بصفاقس: سكك الحديد الصفاقسي – نادي حمام الأنف
الحكم: حمزة جعيّد

* ملعب عقارب: كوكب عقارب – محيط قرقنة
الحكم: حسام بولعراس

المجموعة الثانية

الجمعة 27 فيفري:

* ملعب القلعة الصغرى: القلعة الرياضية – النادي القربي
الحكم: وليد الهذلي

* ملعب قصور الساف: اتحاد قصور الساف – جندوبة الرياضية
الحكم: سفيان الورتاني

* ملعب ساقية الداير: تقدم ساقية الداير – قوافل قفصة
الحكم: وائل مصباحي

* ملعب جلمة: نسر جلمة – أمل بوشمة
الحكم: أمين الفقير

* ملعب القصرين: مستقبل القصرين – سبورتينغ المكنين
الحكم: سفيان جبارة

* ملعب قابس: الملعب القابسي – أولمبيك سيدي بوزيد
الحكم: رضوان بالواعر

* ملعب الرديف: هلال الرديف – جمعية أريانة
الحكم: رامي المهدوي
