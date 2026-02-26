الرابطة المحترفة الثانية: تعيينات حكام الجولة التاسعة عشرة

المجموعة الأولى





المجموعة الثانية



تُقام مباريات الجولة التاسعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم يومي الجمعة 27 والسبت 28 فيفري، انطلاقًا من الساعة الواحدة بعد الظهر، وفق البرنامج التالي:* ملعب الرقبي بمساكن: هلال مساكن – مكارم المهديةالحكم: أنور العكروتي* ملعب حمودة الحداد بمقرين: جمعية مقرين – اتحاد تطاوينالحكم: أحمد الذوادي* ملعب بوسالم: اتحاد بوسالم – سبورتينغ بن عروسالحكم: حمزة المسيليني* ملعب الشابة: الهلال الشابي – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبةالحكم: خالد قويدر* ملعب بوحجلة: بعث بوحجلة – أمل حمام سوسةالحكم: نضال اللطيف* ملعب 2 مارس بصفاقس: سكك الحديد الصفاقسي – نادي حمام الأنفالحكم: حمزة جعيّد* ملعب عقارب: كوكب عقارب – محيط قرقنةالحكم: حسام بولعراس* ملعب القلعة الصغرى: القلعة الرياضية – النادي القربيالحكم: وليد الهذلي* ملعب قصور الساف: اتحاد قصور الساف – جندوبة الرياضيةالحكم: سفيان الورتاني* ملعب ساقية الداير: تقدم ساقية الداير – قوافل قفصةالحكم: وائل مصباحي* ملعب جلمة: نسر جلمة – أمل بوشمةالحكم: أمين الفقير* ملعب القصرين: مستقبل القصرين – سبورتينغ المكنينالحكم: سفيان جبارة* ملعب قابس: الملعب القابسي – أولمبيك سيدي بوزيدالحكم: رضوان بالواعر* ملعب الرديف: هلال الرديف – جمعية أريانةالحكم: رامي المهدوي