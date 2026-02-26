الرابطة المحترفة الثانية: تعيينات حكام الجولة التاسعة عشرة
تُقام مباريات الجولة التاسعة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم يومي الجمعة 27 والسبت 28 فيفري، انطلاقًا من الساعة الواحدة بعد الظهر، وفق البرنامج التالي:
المجموعة الأولىالجمعة 27 فيفري:
* ملعب الرقبي بمساكن: هلال مساكن – مكارم المهدية
الحكم: أنور العكروتي
السبت 28 فيفري:
* ملعب حمودة الحداد بمقرين: جمعية مقرين – اتحاد تطاوين
الحكم: أحمد الذوادي
* ملعب بوسالم: اتحاد بوسالم – سبورتينغ بن عروس
الحكم: حمزة المسيليني
* ملعب الشابة: الهلال الشابي – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة
الحكم: خالد قويدر
* ملعب بوحجلة: بعث بوحجلة – أمل حمام سوسة
الحكم: نضال اللطيف
* ملعب 2 مارس بصفاقس: سكك الحديد الصفاقسي – نادي حمام الأنف
الحكم: حمزة جعيّد
* ملعب عقارب: كوكب عقارب – محيط قرقنة
الحكم: حسام بولعراس
المجموعة الثانيةالجمعة 27 فيفري:
* ملعب القلعة الصغرى: القلعة الرياضية – النادي القربي
الحكم: وليد الهذلي
* ملعب قصور الساف: اتحاد قصور الساف – جندوبة الرياضية
الحكم: سفيان الورتاني
* ملعب ساقية الداير: تقدم ساقية الداير – قوافل قفصة
الحكم: وائل مصباحي
* ملعب جلمة: نسر جلمة – أمل بوشمة
الحكم: أمين الفقير
* ملعب القصرين: مستقبل القصرين – سبورتينغ المكنين
الحكم: سفيان جبارة
* ملعب قابس: الملعب القابسي – أولمبيك سيدي بوزيد
الحكم: رضوان بالواعر
* ملعب الرديف: هلال الرديف – جمعية أريانة
الحكم: رامي المهدوي
