Samsung dévoile la série Galaxy S26 : l’expérience Galaxy AI la plus intuitive à ce jour

Communiqué de Presse -

Des performances de pointe pour un usage intensif



Un module photo intelligent et créatif



L’expérience Galaxy AI la plus proactive



Une confidentialité renforcée à l’ère de l’IA



Galaxy S26 Entreprise Edition : l’IA au service des professionnels



Disponibilité



À propos de Samsung Electronics Co., Ltd.



annonce le lancement des, une nouvelle génération de smartphones intégrant l’expérience Galaxy AI la plus intuitive, proactive et personnalisée à ce jour. Conçus pour simplifier les usages quotidiens, les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra réduisent le nombre d’étapes nécessaires pour accomplir les tâches courantes, qu’il s’agisse de gestion de projets, de recherche d’informations ou de création de contenu.Troisième génération de smartphones Samsung intégrant pleinement l’intelligence artificielle, la série Galaxy S26 exécute les requêtes complexes en arrière-plan afin de permettre aux utilisateurs de se concentrer sur l’essentiel.Les Galaxy S26 Series embarquent les composants les plus puissants jamais intégrés à un smartphone Galaxy.Leest équipé du processeur, optimisé pour l’intelligence artificielle et offrant :* Jusqu’àpour les fonctions IACette architecture garantit une exécution fluide des tâches simultanées, du multitâche avancé et des expériences gaming optimisées.Pour maintenir ces performances, Samsung intègre une chambre à vapeur repensée et une dissipation thermique améliorée. Le modèle Ultra bénéficie également de la, permettant de récupérer jusqu’à 75 % d’autonomie en 30 minutes.Les Galaxy S26 Series intègrent un système photo enrichi par le traitement IA (AI ISP), désormais étendu au capteur frontal pour des tons de peau plus naturels et des détails plus précis.Parmi les fonctionnalités avancées :, permettant de modifier une image via une simple description textuelle.* Transformation de scènes jour/nuit.* Ajout ou recréation d’éléments.* Suppression automatique de défauts.* Modification complète de tenue via Galaxy AI.Lecentralise création et retouche dans un espace unique, facilitant la production de visuels (stickers, invitations, fonds d’écran).La numérisation de documents est également simplifiée : suppression automatique des éléments indésirables et génération instantanée de fichiers PDF multi-pages.Galaxy AI fonctionne désormais de manière contextuelle et anticipative :propose des suggestions pertinentes selon les usages.envoie des notifications personnalisées liées aux événements importants.identifie plusieurs éléments d’une image en une seule recherche.L’objectif : automatiser les actions répétitives et réduire les manipulations.Le Galaxy S26 Ultra introduit le, une innovation inédite dans l’industrie mobile. Cette technologie contrôle la dispersion lumineuse au niveau des photodiodes afin de limiter la visibilité latérale de l’écran, sans compromettre la qualité d’affichage.Deux niveaux de protection sont proposés :* Protection partielle (notifications)* Protection maximale (discrétion totale en environnement public)Les Galaxy S26 Series intègrent également :* Cryptographie post-quantique* Knox Matrix* Knox Vault* Protection KEEP* Personal Data Engine (PDE)Des fonctionnalités intelligentes telles que leet lesrenforcent la sécurité des données personnelles.Les versionsetintègrent des agents multimodaux capables d’interpréter texte, voix, image et vidéo.Elles offrent :* Traitement local des données* Cryptographie post-quantique* Gestion avancée via Knox Suite* 7 ans de mises à jour sécurité et OS* 3 ans de garantie commercialeLes modèles Entreprise Edition seront disponibles en France en précommande à partir du 25 février 2025 en versions 256 Go et 512 Go.Lessont proposés en :* Violet* Argent* Noir* Blanc (exclusivité Samsung.com)Ils sont disponibles en précommande jusqu’au 13 mars 2026 sur :Pendant la période de précommande, la versionSamsung Electronics inspire le monde et façonne l’avenir grâce à des technologies transformatrices. L’entreprise développe des solutions dans les domaines des téléviseurs, smartphones, objets connectés, tablettes, semi-conducteurs, systèmes LSI, fonderie et solutions LED.