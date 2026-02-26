صورة غير مسبوقة تكشف أسرار مركز درب التبانة

650 سنة ضوئية من التفاصيل





جزيئات عضوية معقدة



الثقب الأسود الهائل في قلب المجرة



شبكة خيوط غازية هائلة



مختبر لفهم أصولنا



كشف تلسكوبفي تشيلي عن أكبر صورة تُلتقط على الإطلاق لمركز مجرة، في إنجاز علمي يسلّط الضوء على التركيب الكيميائي الغني والمعقّد لقلب مجرتنا.تغطي الصورة منطقة تمتد علىمن ما يُعرف بـ، وهي إحدى أكثر البيئات تطرفا في المجرة. وتقع هذه المنطقة على بعد نحومن الأرض، وتضم ما يقاربمن الغاز الكثيف في المجرة، إضافة إلى خزان هائل من النجوم الدوّارة.ويحمل المشروع اسم، وقد مكّن الباحثين من تحليل العمليات المعقدة التي تجري في قلب المجرة، من خلال رصد طيف واسع من الجزيئات، من مركبات بسيطة مثلإلى مركبات عضوية معقدة مثلوأوضح الدكتور آشلي بارنز من المرصد الأوروبي الجنوبي أن الفريق رصد "تركيبة كيميائية غنية جدا، تشمل جزيئات عضوية تحتوي على الكربون"، وهو العنصر الأساسي للحياة على الأرض.ويشير هذا الاكتشاف إلى أن مركز المجرة قادر على إنتاج جزيئات أكبر وأكثر تعقيدا من تلك الموجودة في سحب الغاز القريبة من نظامنا الشمسي، وبعضها قد يمثل اللبنات الأولى لتشكّل الأحماض الأمينية.يحتضن مركز المجرة الثقب الأسود فائق الكتلة*، الذي تعادل كتلته نحو. ويسهم الجذب الهائل والإشعاع الصادر عنه في خلق بيئة كثيفة ومضطربة لا مثيل لها في بقية أجزاء المجرة.ورغم الغبار الكثيف الذي يحجب الرؤية في الضوء المرئي، يستطيع تلسكوب ألما، عبر الرصد بالموجات الراديوية، تصوير الغاز البارد الذي يشكّل المادة الأولية لتكوّن النجوم.تكشف الصورة شبكة واسعة من خيوط الغاز تمتد عبر مئات السنين الضوئية، إلى جانب سحب كثيفة تتشكل فيها نجوم جديدة، وتجويفات ضخمة نحتتها انفجارات نجمية قديمة.ويرى العلماء أن هذه الخيوط تعمل كـ"أنهار غازية" توجه المادة نحو المناطق الأكثر كثافة، حيث تنمو النجوم مستقبلا. كما أن تتبع حركة هذه الجزيئات يتيح فهما أدق للديناميكيات الداخلية للمجرة.يؤكد الباحثون أن أهمية هذه الصورة لا تقتصر على توصيف مركز المجرة، بل تمتد إلى فهم كيفية تشكل النظام الشمسي قبلفوفقا للبروفيسور ستيفن لونغمور من جامعة ليفربول جون مورس، تمثل المنطقة الجزيئية المركزية أقرب بيئة كونية تحاكي الظروف القاسية التي سادت في بدايات الكون، ما يجعلها "مختبرا طبيعيا" لفهم نشأة النجوم والكواكب، وربما الحياة نفسها.وتفتح نتائج مشروعآفاقا جديدة لدراسة تشكّل الأنظمة النجمية، في بيئة شديدة التعقيد، تعكس صورة أقرب لما كانت عليه مجرتنا في عصورها الأولى.