Babnet   Latest update 09:20 Tunis

محرز المالكي وخليل الحساني وهيثم قيراط يمثلون التحكيم التونسي في الدور ربع النهائي لرابطة الابطال الافريقية وكاس الكونفدرالية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e08e65c9dcad6.84547019_kpnqfegmhoijl.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 26 Février 2026 - 09:11 قراءة: 0 د, 26 ث
      
كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن قائمة الحكام والحكام المساعدين الذين تم اعتمادهم لمباريات الدور ربع النهائي للمسابقتين القاريتين (رابطة الابطال وكاس الكونفدرالية) والتي ضمت الثلاثي التونسي المتألف من الحكم محرز المالكي والحكم المساعد خليل الحساني وحكم غرفة "الفار" هيثم قيراط.
وستقام مقابلات ذهاب الدور ربع النهائي للمسابقتين بين 13 و15 مارس القادم على ان تدور مباريات الاياب بين 20 و22 من الشهر ذاته.
يذكر ان كرة القدم التونسية يقتصر تمثيلها في الدور ربع النهائي للبطولتين القاريتين على الترجي الرياضي الذي سيواجه الاهلي المصري في رابطة الابطال.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324294

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 26 فيفري 2026 | 8 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:39
18:13
15:41
12:39
06:54
05:28
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet23°
17° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-11
23°-11
23°-11
21°-10
20°-12
  • Avoirs en devises 25326,4
  • (25/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,37513 DT
  • (25/02)
  • 1 $ = 2,88910 DT
  • Solde Compte du Trésor     (24/02)     1328,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (24/02)   27547 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:20 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>