محرز المالكي وخليل الحساني وهيثم قيراط يمثلون التحكيم التونسي في الدور ربع النهائي لرابطة الابطال الافريقية وكاس الكونفدرالية

كشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن قائمة الحكام والحكام المساعدين الذين تم اعتمادهم لمباريات الدور ربع النهائي للمسابقتين القاريتين (رابطة الابطال وكاس الكونفدرالية) والتي ضمت الثلاثي التونسي المتألف من الحكم محرز المالكي والحكم المساعد خليل الحساني وحكم غرفة "الفار" هيثم قيراط.

وستقام مقابلات ذهاب الدور ربع النهائي للمسابقتين بين 13 و15 مارس القادم على ان تدور مباريات الاياب بين 20 و22 من الشهر ذاته.

يذكر ان كرة القدم التونسية يقتصر تمثيلها في الدور ربع النهائي للبطولتين القاريتين على الترجي الرياضي الذي سيواجه الاهلي المصري في رابطة الابطال.