واشنطن تحذّر وطهران تتحدث عن فرصة للحل… جنيف تستضيف جولة جديدة من المفاوضات النووية

دعتإيران إلى أخذ تهديداتها على محمل الجد، قبيل انطلاق جولة جديدة من المفاوضات في، وسط حديث إيراني عن وجود فرصة للتوصل إلى حل “عادل ومتوازن” بين الطرفين.أكد، نائب الرئيس الأميركي، أن واشنطن رصدت مؤشرات تفيد بمحاولة إيران إعادة تطوير برنامجها النووي، داعيًا طهران إلى التعامل بجدية مع التحذيرات الأميركية.وأوضح، في تصريحات نقلتها قناة “فوكس نيوز”، أن الهدف الأساسي لإدارة الرئيسهو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشددًا على أن الحل الدبلوماسي يظل الخيار المفضل، لكنه أشار في المقابل إلى أن لدى الإدارة “أدوات أخرى” إذا اقتضت الضرورة.من جهته، قال وزير الخارجية الأميركيإن إيران تمتلك صواريخ باليستية تشكل تهديدًا مباشرًا للقواعد الأميركية في المنطقة، متهما طهران بالسعي إلى تطوير صواريخ عابرة للقارات، ومعتبرًا رفضها مناقشة ملف الصواريخ الباليستية “مشكلة كبيرة”.في المقابل، نفت إيران امتلاك أي نيات عسكرية نووية، مؤكدة أن برنامجها يندرج ضمن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وفق معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانيةما تروّج له واشنطن بشأن البرنامج النووي والصواريخ الباليستية بأنه “أكاذيب كبرى”.كما أعلن وزير الخارجية الإيرانيوجود فرصة للتوصل إلى حل عادل ومتوازن، مشيرًا إلى أن بلاده “تعلمت دروسًا كثيرة من الماضي”، وأنها مستعدة لخيارَي الحرب أو السلام، مع تأكيد عدم التخلي عن حقها في برنامج نووي سلمي.وقبل انطلاق المحادثات، التقى عراقجي نظيره العُمانيفي جنيف، حيث تم استعراض بنود اتفاق محتمل يتعلق برفع العقوبات والقضايا النووية.تأتي الجولة الجديدة من المفاوضات في جنيف في إطار جهود تسوية النزاع الطويل بشأن البرنامج النووي الإيراني، وتفادي أي ضربات أميركية جديدة، في ظل تعزيزات عسكرية واسعة شهدتها المنطقة مؤخرًا.وبحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن مسؤول أميركي، سيحضر المبعوث الأميركي الخاصوجاريد كوشنر المحادثات غير المباشرة مع وزير الخارجية الإيراني.وكانت جنيف قد استضافت الأسبوع الماضي مناقشات بوساطة سلطنة عمان، في محاولة لإحياء مسار تفاوضي مستمر منذ عقود.في سياق متصل، أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن البرنامج النووي الإيراني لم يشهد تقدمًا ملحوظًا منذ الضربات الأميركية التي استهدفت مواقع نووية رئيسية في جوان الماضي، مع عدم وجود دلائل على استئناف تخصيب اليورانيوم في منشأتيوأظهرت صور أقمار صناعية نشاطًا محدودًا في موقعفقط، وفق خبراء في الطاقة النووية.في المقابل، واصلت واشنطن سياسة “الضغط الأقصى”، إذ أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة استهدفت ما وصفته بـ”أسطول الظل” الإيراني وشبكات مرتبطة ببرامج الصواريخ الباليستية، شملتونحويُشتبه في تسهيلها بيع النفط الإيراني وإنتاج الأسلحة.وتأتي هذه الجولة في ظل توازن دقيق بين مسار تفاوضي متجدد وضغوط سياسية واقتصادية متواصلة، وسط ترقب لنتائج محادثات جنيف وما قد تفضي إليه من تفاهمات أو تصعيد جديد.