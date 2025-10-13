Babnet   Latest update 17:16 Tunis

محكمة الاستئناف تحجز قضية اغتيال شكري بلعيد للتصريح بالحكم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6603d31e25f5a7.10873512_eflnpjqimohkg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 13 Octobre 2025 - 16:19
      
قرّرت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، ظهر اليوم، حجز قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد إثر الجلسة للتصريح بالحكم، وذلك بعد استكمال استنطاق جميع المتهمين في الملف، باستثناء المتهم الصومالي الذي رفض المثول أمام المحكمة، وسماع مرافعات المحامين.

وقد تم جلب جميع المتهمين إلى الغرفة المخصّصة للمحاكمة عن بُعد بالسجن المدني بالمرناقية، كما حضر المتهمون المحالون بحالة سراح جميعهم باستثناء متهم واحد.



