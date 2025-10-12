فيضانات تجرف امرأة ونعاجها بعمادة الكدية من معتمدية بوسالم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ec1a1563ad10.56293191_ojfhnieklqmpg.jpg width=100 align=left border=0>

جرفت مياه وادي دزيرة امراة من مواليد 1969، تعرف بخديجة العطوي، قاطنة بعمادة سيدي عبيد، من معتمدية بوسالم، صحبة نعاجها، مساء، الأحد، وذلك عند شعبة التفيضة بعمادة دزيرة من معتمدية بوسالم.



ولم تتمكن فرق الحماية المدنية بعد، من العثور عليها وفق ممثلي السلط المحلية والجهوية الخاصة على عين المكان وشهود عيان.





ووفق المصادر ذاتها، فقدت شهدت الجهة مساء، الأحد، تهاطل الأمطار على بمرتفاعات جبل القراع بمعتمدية تيبار وان المياه الجارفة تقاطعت مع مياه وادي مسلية عند شعبة النفيضة اين كانت المراة المفقودة ترعى اغنامها.





ووفق شهود عيان فان المرأة حاولت انقاذ نعاجها الاربعة قبل ان تجرفها المياه، التي كانت تنساب بسرعة غير معهودة.



وحسب أعوان من الحماية المدنية فان الامطار كانت مفاجأة وان التساقطات كانت قياسية، ولم يسبق ان اصدر المعهد الوطني للرصد الجوي أي انذار يتعلق بتلك الامطار.



وتولّى والي الجهة، الطيب الدريدي، صحبة اعضاء من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة معاينة الوضع بالجهة.

ووفق المصادر ذاتها، فقدت شهدت الجهة مساء، الأحد، تهاطل الأمطار على بمرتفاعات جبل القراع بمعتمدية تيبار وان المياه الجارفة تقاطعت مع مياه وادي مسلية عند شعبة النفيضة اين كانت المراة المفقودة ترعى اغنامها.ووفق شهود عيان فان المرأة حاولت انقاذ نعاجها الاربعة قبل ان تجرفها المياه، التي كانت تنساب بسرعة غير معهودة.وحسب أعوان من الحماية المدنية فان الامطار كانت مفاجأة وان التساقطات كانت قياسية، ولم يسبق ان اصدر المعهد الوطني للرصد الجوي أي انذار يتعلق بتلك الامطار.وتولّى والي الجهة، الطيب الدريدي، صحبة اعضاء من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة معاينة الوضع بالجهة.