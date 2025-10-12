الدورة السادسة للصالون الدولي للأجهزة والخدمات والتكنولوجيات الحديثة للسلامة من 15 إلى 19 أكتوبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ebc7154b1df5.55354566_hofkgenjpmilq.jpg width=100 align=left border=0>

تنظم الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات السلامة والمركز التونسي للمعارض والمؤتمرات بالكرم من 15 إلى 19 أكتوبر 2025 الدورة السادسة للصالون الدولي للأجهزة والخدمات والتكنولوجيات الحديثة للسلامة

وسيشارك في هذا الصالون وفق بلاغ صادر عن الغرفة، أكثر من 200 عارض من تونس والخارج

وتعتبر هذه الدورة فرصة لتوفير حاجيات السوق المحلية من كاميرات مراقبة ومعدات وتجهيزات الوقاية والسلامة وذلك لمزيد إحكام سلامة المنشآت وحمايتها ، فضلا عن استقطاب أحدث التكنولوجيات في هذا المجال





وبالإضافة إلى العرض، سيتم على هامش الصالون تقديم العديد من التجارب التقنية على مستوى أجنحة العرض وعديد الندوات والمحاضراتلإبراز مدى تطور القطاع وتشجيع العاطلين على العمل من الشباب أصحاب الشهائد العليا للاندماج في هذا المجال واستقطاب الطلبة والمتربصين للتكوين في المجال وفق ما ورد في البلاغ



وستنظم هذه الدورة ، بالتوازي مع الصالون الدولي للكهرباء والطاقة الشمسية والطاقات المتجددة والدورة 14 لصالون المشاريع السكنية والتمويل، ومن المنتظر وفق البلاغ ذاته إقبال 20 ألف زائر لزيارة هذا الصالون من مهنيين وصناعيين ومن تونس والمغرب وعدة بلدان إفريقية وأجنبية



وبالإضافة إلى العرض، سيتم على هامش الصالون تقديم العديد من التجارب التقنية على مستوى أجنحة العرض وعديد الندوات والمحاضراتلإبراز مدى تطور القطاع وتشجيع العاطلين على العمل من الشباب أصحاب الشهائد العليا للاندماج في هذا المجال واستقطاب الطلبة والمتربصين للتكوين في المجال وفق ما ورد في البلاغوستنظم هذه الدورة ، بالتوازي مع الصالون الدولي للكهرباء والطاقة الشمسية والطاقات المتجددة والدورة 14 لصالون المشاريع السكنية والتمويل، ومن المنتظر وفق البلاغ ذاته إقبال 20 ألف زائر لزيارة هذا الصالون من مهنيين وصناعيين ومن تونس والمغرب وعدة بلدان إفريقية وأجنبية