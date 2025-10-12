Babnet   Latest update 23:08 Tunis

الدورة السادسة للصالون الدولي للأجهزة والخدمات والتكنولوجيات الحديثة للسلامة من 15 إلى 19 أكتوبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ebc7154b1df5.55354566_hofkgenjpmilq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 12 Octobre 2025 - 23:08
      
تنظم الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات السلامة والمركز التونسي للمعارض والمؤتمرات بالكرم من 15 إلى 19 أكتوبر 2025 الدورة السادسة للصالون الدولي للأجهزة والخدمات والتكنولوجيات الحديثة للسلامة
وسيشارك في هذا الصالون وفق بلاغ صادر عن الغرفة، أكثر من 200 عارض من تونس والخارج
وتعتبر هذه الدورة فرصة لتوفير حاجيات السوق المحلية من كاميرات مراقبة ومعدات وتجهيزات الوقاية والسلامة وذلك لمزيد إحكام سلامة المنشآت وحمايتها ، فضلا عن استقطاب أحدث التكنولوجيات في هذا المجال

وبالإضافة إلى العرض، سيتم على هامش الصالون تقديم العديد من التجارب التقنية على مستوى أجنحة العرض وعديد الندوات والمحاضراتلإبراز مدى تطور القطاع وتشجيع العاطلين على العمل من الشباب أصحاب الشهائد العليا للاندماج في هذا المجال واستقطاب الطلبة والمتربصين للتكوين في المجال وفق ما ورد في البلاغ

وستنظم هذه الدورة ، بالتوازي مع الصالون الدولي للكهرباء والطاقة الشمسية والطاقات المتجددة والدورة 14 لصالون المشاريع السكنية والتمويل، ومن المنتظر وفق البلاغ ذاته إقبال 20 ألف زائر لزيارة هذا الصالون من مهنيين وصناعيين ومن تونس والمغرب وعدة بلدان إفريقية وأجنبية



