مصرع 3 أعضاء في الوفد القطري مشاركين في قمة شرم الشيخ

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68eb356da06de1.68783103_himqekflgopjn.jpg width=100 align=left border=0>

وكالات - لقى ثلاثة أعضاء من الوفد الدبلوماسي القطري المتجه إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في قمة دولية حاسمة بشأن وقف الحرب في قطاع غزة مصرعهم في حادث سير مأساوي.



وقع الحادث على الطريق الدولي جنوب سيناء، قبل الوصول إلى المدينة السياحية بـ50 كيلومتراً، حيث انقلبت السيارة الرسمية التي كانت تقل الوفد، مما أسفر عن مقتل ثلاثة على الفور وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة وهما يتلقيان العلاج في مستشفيات المنطقة.









وأسفر الحادث المأساوي عن مصرع الدبلوماسيين القطريين: حسن جابر الجابر، عبدالله غانم الخيارين، وسعود بن ثامر آل ثاني، وكانوا يعملون في الديوان الأميري ووزارة الخارجية القطرية.



وانتشرت صور للسيارة المقلوبة على جانب الطريق، تكشف عن حجم الدمار، حيث تحولت السيارة الرسمية إلى كومة من الحطام، مع آثار واضحة للانقلاب المتعدد



وكانت أعلنت القيادة المصرية عن عقد قمة دولية تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" بمدينة شرم الشيخ، يوم الإثنين برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة.



وأكدت الرئاسة المصرية أن القمة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.



وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن هذه القمة تجيء في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم. وأسفر الحادث المأساوي عن مصرع الدبلوماسيين القطريين: حسن جابر الجابر، عبدالله غانم الخيارين، وسعود بن ثامر آل ثاني، وكانوا يعملون في الديوان الأميري ووزارة الخارجية القطرية.وانتشرت صور للسيارة المقلوبة على جانب الطريق، تكشف عن حجم الدمار، حيث تحولت السيارة الرسمية إلى كومة من الحطام، مع آثار واضحة للانقلاب المتعددوكانت أعلنت القيادة المصرية عن عقد قمة دولية تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" بمدينة شرم الشيخ، يوم الإثنين برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة.وأكدت الرئاسة المصرية أن القمة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن هذه القمة تجيء في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم.