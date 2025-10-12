Babnet   Latest update 06:36 Tunis

مصرع 3 أعضاء في الوفد القطري مشاركين في قمة شرم الشيخ

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68eb356da06de1.68783103_himqekflgopjn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 12 Octobre 2025 - 00:55 قراءة: 1 د, 3 ث
      
وكالات - لقى ثلاثة أعضاء من الوفد الدبلوماسي القطري المتجه إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في قمة دولية حاسمة بشأن وقف الحرب في قطاع غزة مصرعهم في حادث سير مأساوي.

وقع الحادث على الطريق الدولي جنوب سيناء، قبل الوصول إلى المدينة السياحية بـ50 كيلومتراً، حيث انقلبت السيارة الرسمية التي كانت تقل الوفد، مما أسفر عن مقتل ثلاثة على الفور وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة وهما يتلقيان العلاج في مستشفيات المنطقة.



وأسفر الحادث المأساوي عن مصرع الدبلوماسيين القطريين: حسن جابر الجابر، عبدالله غانم الخيارين، وسعود بن ثامر آل ثاني، وكانوا يعملون في الديوان الأميري ووزارة الخارجية القطرية.

وانتشرت صور للسيارة المقلوبة على جانب الطريق، تكشف عن حجم الدمار، حيث تحولت السيارة الرسمية إلى كومة من الحطام، مع آثار واضحة للانقلاب المتعدد

وكانت أعلنت القيادة المصرية عن عقد قمة دولية تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" بمدينة شرم الشيخ، يوم الإثنين برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة.

وأكدت الرئاسة المصرية أن القمة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن هذه القمة تجيء في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316484


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 12 أوكتوبر 2025 | 20 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:15
17:49
15:19
12:13
06:24
04:58
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet28°
21° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-21
30°-20
30°-21
28°-21
25°-20
  • Avoirs en devises
    24577,5

  • (10/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41391 DT        1$ =2,93920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/10)   1055,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:36 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    