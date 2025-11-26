كأس العرب قطر 2025: المنتخب البحريني يتجاوز جيبوتي ويتأهل إلى النهائيات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6927258d825075.61005820_ejpqifnhogmkl.jpg width=100 align=left border=0>

تأهل المنتخب البحريني إلى نهائيات بطولة كأس العرب قطر 2025 لكرة القدم، بعد فوزه على منتخب جيبوتي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب جاسم بن حمد، ضمن مباريات التصفيات المؤهلة للبطولة.

وسجل محمد الرميحي هدف منتخب البحرين والمباراة الوحيد في الدقيقة 36.

وسينضم منتخب البحرين إلى منتخبات المجموعة الرابعة في بطولة كأس العرب والتي تضم المنتخبين الجزائري والعراقي، بجانب الفائز من مباراة السودان ولبنان التي ستقام في وقت لاحق اليوم ضمن التصفيات المؤهلة.





ومن المقرر أن يفتتح منتخب البحرين مشواره في نهائيات كأس العرب بمواجهة نظيره العراقي في الثالث من ديسمبر المقبل على ملعب 974، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الرابعة.