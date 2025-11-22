القصبة : سائق دراجة تاكسي يطعن مواطنين بسكين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6639ed4ba4a8a4.83743963_hmgopfilknejq.jpg width=100 align=left border=0>

طعن أمس سائق دراجة تاكسي عون امن بسكين داخل المقر الأمنى كما طعن مواطن خلال محاولته ايقافه.



واعترف المتهم الذي تم القبض عليه انه سائق دراجة تاكسي وقد حجزها عون الأمن فقرر الانتقام منه فقام بطعنه وطعن مواطن حاول القبض عليه .









هذا وتم نقل عون الأمن والمواطن للمستشفى لتلقي العلاج.

