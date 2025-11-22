Babnet   Latest update 11:47 Tunis

القصبة : سائق دراجة تاكسي يطعن مواطنين بسكين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6639ed4ba4a8a4.83743963_hmgopfilknejq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 22 Novembre 2025 - 11:25 قراءة: 0 د, 15 ث
      
طعن أمس سائق دراجة تاكسي عون امن بسكين داخل المقر الأمنى كما طعن مواطن خلال محاولته ايقافه.

واعترف المتهم الذي تم القبض عليه انه سائق دراجة تاكسي وقد حجزها عون الأمن فقرر الانتقام منه فقام بطعنه وطعن مواطن حاول القبض عليه .



هذا وتم نقل عون الأمن والمواطن للمستشفى لتلقي العلاج.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318950


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 22 نوفمبر 2025 | 1 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:39
17:08
14:48
12:12
07:04
05:34
الرطــوبة:
% 93
Babnet
Babnet12°
9° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
12°-8
16°-10
19°-10
21°-12
16°-11
  • Avoirs en devises
    24815,4

  • (21/11)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41028 DT        1$ =2,96108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/11)   1125,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:47 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*