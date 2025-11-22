مقتل مدونة ليبية شهيرة بالرصاص غربي طرابلس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692173550ba843.86188772_gfmhlkeonpqij.jpg width=100 align=left border=0>

أفادت وسائل إعلام ليبية بمقتل المدونة الشهيرة خنساء مجاهد، وذلك بعد تعرض سيارتها لإطلاق نار في منطقة السراج غرب العاصمة طرابلس.



وقال شهود عيان لشبكة "بوابة الوسط"، يوم الجمعة، إن رصاصة أصابت سيارة خنساء مجاهد، زوجة العضو السابق في لجنة الحوار السياسي عن مدينة الزاوية معاذ المنفوخ، أثناء مرورها في المنطقة، قبل أن تحاول مجاهد الابتعاد عن الموقع، ليجرى استهدافها مرة أخرى، مما أدى إلى مقتلها على الفور.





مقتل المدونة الليبية خنساء مجاهد زوجة عضو لجنة الحوار السياسي السابق عن مدينة الزاوية معاذ المنفوخ بعد استهداف سيارتها بالرصاص في منطقة السراج غرب طرابلس pic.twitter.com/4rcCSlIUQI — صحيفة الشاهد الليبية (@LyWitness) November 21, 2025



من جانبها، دانت "فرقة الإسناد الأولى" في مدينة الزاوية التي يقودها العقيد محمد بحرون الملقّب بـ"الفار" عملية "القتل الجبان"، مشيرا إلى أنها وقعت في وضح النهار وأمام المارة. كما طالبت بالتحقيق في هذه الجريمة وتسليم المتورطين إلى العدالة في أسرع وقت.



جدير بالذكر أن خنساء مجاهد تدير مشروعا لبيع المنتجات النسائية، بالإضافة إلى صالون تجميل كانت أقامت فيه فعالية للأطفال يوم الخميس، بحسب ما نشرته عبر تطبيق "سناب شات".