مقتل مدونة ليبية شهيرة بالرصاص غربي طرابلس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692173550ba843.86188772_gfmhlkeonpqij.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 22 Novembre 2025 - 06:42
      
أفادت وسائل إعلام ليبية بمقتل المدونة الشهيرة خنساء مجاهد، وذلك بعد تعرض سيارتها لإطلاق نار في منطقة السراج غرب العاصمة طرابلس.

وقال شهود عيان لشبكة "بوابة الوسط"، يوم الجمعة، إن رصاصة أصابت سيارة خنساء مجاهد، زوجة العضو السابق في لجنة الحوار السياسي عن مدينة الزاوية معاذ المنفوخ، أثناء مرورها في المنطقة، قبل أن تحاول مجاهد الابتعاد عن الموقع، ليجرى استهدافها مرة أخرى، مما أدى إلى مقتلها على الفور.



من جانبها، دانت "فرقة الإسناد الأولى" في مدينة الزاوية التي يقودها العقيد محمد بحرون الملقّب بـ"الفار" عملية "القتل الجبان"، مشيرا إلى أنها وقعت في وضح النهار وأمام المارة. كما طالبت بالتحقيق في هذه الجريمة وتسليم المتورطين إلى العدالة في أسرع وقت.

جدير بالذكر أن خنساء مجاهد تدير مشروعا لبيع المنتجات النسائية، بالإضافة إلى صالون تجميل كانت أقامت فيه فعالية للأطفال يوم الخميس، بحسب ما نشرته عبر تطبيق "سناب شات".


