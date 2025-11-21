ماهر الكنزاري: "الانتصار في افتتاح دور المجموعات سيمثل دافعا مهما في بقية المشوار"
أكد ماهر الكنزاري، مدرب الترجي الرياضي، أن الفوز في مباراة افتتاح دور المجموعات لمسابقة رابطة الأبطال الإفريقية سيكون ذا أهمية كبيرة من الناحية المعنوية، وسيمنح الفريق دفعة قوية في بقية مشواره القاري.
التركيز على الفوز أمام الملعب المالي
التركيز على الفوز أمام الملعب المالي
وخلال الندوة الصحفية التي انعقدت اليوم الجمعة بقاعة المؤتمرات بملعب حمادي العقربي برادس، وبحضور اللاعب حسام تقا، شدد الكنزاري على أن مواجهة الملعب المالي غداً السبت ستكون فرصة لتثبيت الأقدام مبكراً في صدارة المجموعة الرابعة.
ودعا إلى التعامل بجدية مع المباراة وعدم استسهال المنافس، مبرزاً ضرورة الحفاظ على التركيز وعدم التفكير في مباراة الجولة الثانية أمام بيترو أتليتيكو الأنغولي في لواندا نهاية الأسبوع القادم.
تقييم المنافسوقال الكنزاري إنه لا يتفق مع الرأي القائل بأن الملعب المالي هو أضعف فرق المجموعة، مؤكداً أن بلوغه هذا الدور المتقدم يعني تجاوزه لمنافسين في الدورين التمهيديين، وبالتالي فهو ضمن “نخبة الأندية في القارة”.
التعامل مع الغياباتوفي ما يتعلق بالغيابات المؤثرة داخل الفريق، وعلى رأسها:
* يوسف البلايلي
* محمد أمين توغاي
* يان ساس
* إبراهيم كايتا
أوضح الكنزاري أنه لا ينكر القيمة الفنية لهؤلاء اللاعبين، لكنه أكد أن تأثير هذه الغيابات “لن يكون حاسماً” على أداء المجموعة، مشيراً إلى ثقته الكبيرة في العناصر البديلة وقدرتها على الحفاظ على توازن الفريق.
أرضية الميدان والتعاقد مع المساكنيوأوضح الكنزاري أن وضعية أرضية ملعب حمادي العقربي “ليست هاجساً”، مشدداً على ضرورة التأقلم مع نسق المباريات المتواتر على نفس الميدان.
ورحب بعودة يوسف المساكني إلى الترجي، معتبراً أنه لاعب قادر بخبرته وجودة لعبه على تقديم الإضافة المنتظرة، مؤكداً أنه سيباشر التمارين خلال الأيام المقبلة ليدخل تدريجياً في نسق المباريات.
تصريح حسام تقامن جانبه، أكد حسام تقا أن جميع اللاعبين يشعرون بالمسؤولية لتحقيق انطلاقة قوية في دور المجموعات، خاصة بالنظر إلى العلاقة التاريخية التي تربط الترجي بمسابقة رابطة الأبطال، التي وصفها بـ“الأهم للعائلة الترجية”.
وأوضح تقا أنه تابع عدداً من مباريات الملعب المالي وأُعجب بمستواه، ما يستوجب الحيطة والتركيز.
كما عبّر عن سعادته بتوجيه الدعوة إليه لتعزيز صفوف المنتخب في كأس العرب بقطر، معتبراً أن هذا الاستحقاق يشكل حافزاً إضافياً لتقديم أفضل مردود ممكن في مباراة الغد.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318915