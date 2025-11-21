Babnet   Latest update 19:10 Tunis

اختتام الدورة 23 للدروس الدولية العليا ببوخارست بتتويج النقيب بالحرس الوطني محمد مروان الطرودي بالمرتبة الأولى

Publié le Vendredi 21 Novembre 2025 - 18:51
      
اختتمت أمس الخميس، بالمدرسة التطبيقية لضبّاط الجندرمة بالعاصمة الرومانية بوخارست، الدورة 23 للدروس الدولية العليا، التي التأمت من 29 سبتمبر إلى 20 نوفمبر 2025، بمشاركة 13 ضابطًا من 11 دولة، بحصول النقيب بسلك الحرس الوطني محمد مروان الطرودي على المرتبة الأولى.

وأكدت الادارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، أن تتويج النقيب محمد مروان الطرودي بالمرتبة الأولى، يبرهن على كفاءة الإطارات التونسية وقدرتها على التميز في المحافل الدولية، مشيرة الى ان سلك الحرس الوطني كان ممثلا أيضا بالنقيب ندى الغربي.



ويعدّ برنامج الدروس الدولية العليا، تدريبًا سنويا باللغة الفرنسية ينظّم بالعاصمة الرومانية بوخارست، ويجمع ضباطا من أسلاك الشرطة والحرس الوطني والجندرمة من مختلف دول العالم، تحت إشراف الجندرمة الرومانية والجندرمة الفرنسية وبالشراكة مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية.

ويهدف هذا التربص إلى تطوير القدرات القيادية للضباط المشاركين عبر دروس واختبارات نظرية وتطبيقية، وتمكينهم من الاستعداد للمشاركة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فضلاً عن اكتساب المهارات اللازمة للعمل داخل هياكل الأركان الدولية المشتركة.

وقد حضر موكب تخرج الضباط المشاركين بحضور سفير الجمهورية التونسية برومانيا سامي نقة.


