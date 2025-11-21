شمل راشد الغنوشي وأكثر من 30 متهماً: مستجدات ملف الجهاز السري لحركة النهضة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hammerright.jpg width=100 align=left border=0>

قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، حجز ملف الجهاز السري لحركة النهضة إثر الجلسة المخصّصة للنظر في مطالب الإفراج، على أن يتم تحديد موعد لاحق لمواصلة المحاكمة.

وقد رفض كل من راشد الغنوشي وعدد من المتهمين الآخرين المثول أمام المحكمة.







أكثر من 30 متهماً في الملف



ويشمل ملف القضية أكثر من 30 متهماً، من بينهم:



* راشد الغنوشي

* علي العريض

* كمال البدوي

* فتحي البلدي

وآخرون ممّن وردت أسماؤهم ضمن الأبحاث القضائية.



وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد ختم الأبحاث في ما يُعرف بملف الجهاز السري لحركة النهضة، وأحال جميع المتهمين على دائرة الاتهام، التي أحالت بدورها الملف على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس.





وتعود القضية إلى أكتوبر 2018، حين قدّمت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي وثائق قالت إنها تثبت امتلاك حركة النهضة جهازاً سرياً أمنياً موازياً للدولة، متورطاً في الاغتيالات السياسية.

وتنفي حركة النهضة، من جانبها، امتلاكها لأي جهاز سري أو ارتباطها بالاغتيالات.

