Babnet   Latest update 14:14 Tunis

شمل راشد الغنوشي وأكثر من 30 متهماً: مستجدات ملف الجهاز السري لحركة النهضة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hammerright.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 21 Novembre 2025 - 14:14 قراءة: 0 د, 49 ث
      
قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، حجز ملف الجهاز السري لحركة النهضة إثر الجلسة المخصّصة للنظر في مطالب الإفراج، على أن يتم تحديد موعد لاحق لمواصلة المحاكمة.
وقد رفض كل من راشد الغنوشي وعدد من المتهمين الآخرين المثول أمام المحكمة.


أكثر من 30 متهماً في الملف

ويشمل ملف القضية أكثر من 30 متهماً، من بينهم:

* راشد الغنوشي
* علي العريض
* كمال البدوي
* فتحي البلدي
وآخرون ممّن وردت أسماؤهم ضمن الأبحاث القضائية.

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد ختم الأبحاث في ما يُعرف بملف الجهاز السري لحركة النهضة، وأحال جميع المتهمين على دائرة الاتهام، التي أحالت بدورها الملف على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس.


وتعود القضية إلى أكتوبر 2018، حين قدّمت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي وثائق قالت إنها تثبت امتلاك حركة النهضة جهازاً سرياً أمنياً موازياً للدولة، متورطاً في الاغتيالات السياسية.
وتنفي حركة النهضة، من جانبها، امتلاكها لأي جهاز سري أو ارتباطها بالاغتيالات.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318905


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 21 نوفمبر 2025 | 30 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:39
17:08
14:47
12:12
07:04
05:33
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet18°
18° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-9
13°-8
16°-10
19°-10
22°-13
  • Avoirs en devises
    24645,9

  • (20/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41395 DT        1$ =2,94925 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20/11)   1125,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:14 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*