الترجي الرياضي يعلن تعاقده مع اللاعب حمزة رفيع

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6961679cb3c6d5.98682835_kqemjlgnipohf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 09 Janvier 2026 - 21:38
      
أعلن الترجي الرياضي اليوم الجمعة عبر صفحته الرسمية تعاقده مع اللاعب الدولي التونسي حمزة رفيع لمدة ثلاثة مواسم ونصف.

ويشغل حمزة رفيع (26 عاما) مركز لاعب وسط هجومي وقد سبق له تقمص ألوان جوفنتوس وكريمونيزي وبيسكارا وليتشي في ايطاليا إلى جانب ستندار دي لياج البلجيكي.

كما انتمى رفيع الى منتخبات فرنسا للفئات الشابة قبل أن يختار تمثيل المنتخب التونسي بداية من سنة 2019.

يذكر أن الترجي الرياضي يتصدر بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم برصيد 31 نقطة بالتساوي مع النادي الإفريقي قبل مباراته المتأخرة أمام اتحاد بن قردان المقررة غدا السبت.

كما يشارك فريق باب سويقة في مسابقة رابطة أبطال إفريقيا وهو يخوض حاليا مرحلة المجموعات.
