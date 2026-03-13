البحرين: القبض على 6 أشخاص بينهم لاعب دولي بتهمة تضليل الرأي العام

🇧🇭🇮🇷 الظهير الخائن.. القبض على لاعب منتخب البحرين ميرزا بتهمة الخيانة والتجسس لصالح الحرس الثوري



كان من بين الأشخاص الذين ألقت عليهم السلطات البحرينية مساء البارحة، بتهمة التجسس والخيانة، أحمد ميرزا، ظهير وسط منتخب البحرين لكرة القدم.



بدأ ميرزا مسيرته مع أندية محلية أبرزها… https://t.co/VoJIlEPLlY pic.twitter.com/jPYZrVqnNS — أيمن الغبيوي Ayman Alghibiwi (@ayman999) March 12, 2026

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني تمكنت من رصد وإيقاف، وذلك على خلفية نشر محتوى اعتُبر مضللاً للرأي العام.وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن من بين الموقوفين، مشيرة إلى أن المعنيين قاموا بتصوير ونشر مقاطع تتعلق بآثار العدوان الإيراني، تضمنت تعاطفاً وتمجيداً لما وصفته بالأعمال العدائية.وأضافت أن تداول هذه المقاطع عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي من شأنهوأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق الموقوفين، معلاستكمال التحقيقات.ويُذكر أن أحمد ميرزا موسى (مواليد) شغل خطةوسبق له اللعب مع عدد من الأندية البحرينية، من أبرزها، كما خاض مباريات دولية مع المنتخب البحريني، بينها مشاركات في