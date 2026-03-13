Babnet   Latest update 14:10 Tunis

البحرين: القبض على 6 أشخاص بينهم لاعب دولي بتهمة تضليل الرأي العام

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b4089ceaabb3.35703224_mkfinelphojgq.jpg>
Publié le Vendredi 13 Mars 2026 - 13:52
      
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني تمكنت من رصد وإيقاف 6 أشخاص، وذلك على خلفية نشر محتوى اعتُبر مضللاً للرأي العام.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن من بين الموقوفين اللاعب الدولي أحمد ميرزا موسى، مشيرة إلى أن المعنيين قاموا بتصوير ونشر مقاطع تتعلق بآثار العدوان الإيراني، تضمنت تعاطفاً وتمجيداً لما وصفته بالأعمال العدائية.


وأضافت أن تداول هذه المقاطع عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي من شأنه بث الخوف بين المواطنين والمقيمين والإضرار بالأمن والنظام العام.


وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق الموقوفين، مع إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

ويُذكر أن أحمد ميرزا موسى (مواليد 1991) شغل خطة ظهير أيمن وسبق له اللعب مع عدد من الأندية البحرينية، من أبرزها الحد والخالدية، كما خاض مباريات دولية مع المنتخب البحريني، بينها مشاركات في كأس العرب 2021.
