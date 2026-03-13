البحرين: القبض على 6 أشخاص بينهم لاعب دولي بتهمة تضليل الرأي العام
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني تمكنت من رصد وإيقاف 6 أشخاص، وذلك على خلفية نشر محتوى اعتُبر مضللاً للرأي العام.
وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن من بين الموقوفين اللاعب الدولي أحمد ميرزا موسى، مشيرة إلى أن المعنيين قاموا بتصوير ونشر مقاطع تتعلق بآثار العدوان الإيراني، تضمنت تعاطفاً وتمجيداً لما وصفته بالأعمال العدائية.
وأضافت أن تداول هذه المقاطع عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي من شأنه بث الخوف بين المواطنين والمقيمين والإضرار بالأمن والنظام العام.
وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق الموقوفين، مع إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
ويُذكر أن أحمد ميرزا موسى (مواليد 1991) شغل خطة ظهير أيمن وسبق له اللعب مع عدد من الأندية البحرينية، من أبرزها الحد والخالدية، كما خاض مباريات دولية مع المنتخب البحريني، بينها مشاركات في كأس العرب 2021.
وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، أن من بين الموقوفين اللاعب الدولي أحمد ميرزا موسى، مشيرة إلى أن المعنيين قاموا بتصوير ونشر مقاطع تتعلق بآثار العدوان الإيراني، تضمنت تعاطفاً وتمجيداً لما وصفته بالأعمال العدائية.
🇧🇭🇮🇷 الظهير الخائن.. القبض على لاعب منتخب البحرين ميرزا بتهمة الخيانة والتجسس لصالح الحرس الثوري— أيمن الغبيوي Ayman Alghibiwi (@ayman999) March 12, 2026
كان من بين الأشخاص الذين ألقت عليهم السلطات البحرينية مساء البارحة، بتهمة التجسس والخيانة، أحمد ميرزا، ظهير وسط منتخب البحرين لكرة القدم.
بدأ ميرزا مسيرته مع أندية محلية أبرزها… https://t.co/VoJIlEPLlY pic.twitter.com/jPYZrVqnNS
وأضافت أن تداول هذه المقاطع عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي من شأنه بث الخوف بين المواطنين والمقيمين والإضرار بالأمن والنظام العام.
وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق الموقوفين، مع إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
ويُذكر أن أحمد ميرزا موسى (مواليد 1991) شغل خطة ظهير أيمن وسبق له اللعب مع عدد من الأندية البحرينية، من أبرزها الحد والخالدية، كما خاض مباريات دولية مع المنتخب البحريني، بينها مشاركات في كأس العرب 2021.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325369