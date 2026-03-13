الكندي الفونسو ديفيز يغيب عن ودية تونس

تعرضت كندا، ​الشريكة في استضافة ​كأس العالم لكرة القدم 2026، ‌لضربة قوية ‌في استعداداتها بعدما ‌أعلن المدرب جيسي مارش أن المدافع ألفونسو ديفيز لن يشارك في ⁠المباراتين الوديتين المقبلتين أمام تونس وايسلندا بسبب الإصابة.وأصيب ديفيز بتمزق ​في عضلات الفخذ الخلفية خلال مشاركته مع بايرن ميونيخ في كأس رابطة أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، وغادر الملعب متألما خلال الفوز 6-1 على أتلانتا.وعاد اللاعب البالغ من العمر 25 عاما إلى الملاعب في ديسمبر الماضي بعد تعافيه من إصابة في ​الاربطة المتقاطعة الأمامية تعرض لها في مارس 2025.وتلتقي كندا في 31 مارس تونس بعد ان تواجه أيسلندا ‌في 28 من الشهر ذاته ضمن برنامج الاستعدادات لكأس ‌العالم التي تستضيفها بالاشتراك مع الولايات المتحدة والمكسيك من 11 جوان الى 19 جويلية 2026.وقال مارش لشبكة تي.إس.إن الرياضية "قد يستغرق الأمر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع قبل عودته" وأضاف "من المرجح ألا يكون معنا في مارس، ‌سنتركه على الأرجح في ميونيخ ليتعافى تماما ويعود إلى جاهزيته الكاملة، أنا ‌واثق من أنه سيفعل ذلك، ليس من السهل العودة من إصابات طويلة الأمد، علينا فقط اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان عدم حدوث انتكاسات إضافية".يشار الى ان المنتخب التونسي في أول ظهور له تحت قيادة مدربه الجديد صبري اللموشي سيتحول الى تورونتو بكندا في فترة التوقف الدولي ليواجه وديا كلا من هايتي يوم 28 مارس انطلاقا من الساعة 20:00 (توقيت محلي) وكندا يوم 31 من الشهر ذاته بداية من الساعة 19:30 (توقيت محلي).