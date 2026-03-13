كاتب الدولة المكلف بالامن: الإستعداد لمجابهة الأخطار ووضع خطة محكمة لحماية الثروة الفلاحية والغابية

Publié le Vendredi 13 Mars 2026 - 16:55
      
دعا كاتب الدّولة لدى وزير الدّاخليّة المُكلف بالأمن، سفيان بالصادق، أمس الخميس، لدى زيارته لمقر الادارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة (شمال غربي)، إلى مزيد الإستعداد الجيد لمجابهة الأخطار ووضع خطة محكمة بالتنسيق مع كل الهياكل لحماية الثروة الفلاحية والغابية.

وحسب بلاغ نشرته اليوم الجمعة، الادارة الجهوية للحماية المدنية بالجهة، اطلع بالصادق خلال زيارته على إحصائيات الوحدة من تدخلات ونشاط وقائي وتكوين، ثم تفقّد مختلف ورشات إختصاص النجدة والانقاذ مثمنا جهود تلك القوات في الحفاظ على الارواح والممتلكات العامة و الخاصة .


وعاين كاتب الدولة أيضا نشاط جمعية التطوع في خدمة الحماية المدنية بجندوبة.


وكان كاتب الدولة مرفوقا خلال تلك الزيارة بالمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية و آمر الحرس الوطني و مدير عام الأمن الوطني مع ثلة من الإطارات الأمنية.

وحسب احصائيات لوزارة الفلاحة تمثل مساحة الغابات قرابة 34 بالمائة من المساحة الجملية للبلاد وتتمركز بالأساس في جهة الشمال الغربي بين منطقتي "خمير" و"مقعد" وتعتبر عين دراهم (ولاية جندوبة) معتمدية غابية بامتياز حيث يمثل الغطاء الغابي 78 بالمائة من مساحتها الجملية.
