سيدي بوزيد: إعادة فتح قسم الطب العام بالمستشفى المحلي بالرقاب بعد الانتهاء من أشغال ترميمه

Publié le Vendredi 13 Mars 2026 - 18:31
      
دخل قسم الطب العام بالمستشفى المحلي بالرقاب بجناحيه (نساء ورجال) حيز الاستغلال من جديد بعد الانتهاء من أشغال ترميمه والتي انطلقت في شهر مارس 2025  في إطار تحسين البنية التحتية للمؤسسات الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، وفقالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد.

وأوضحت الإدارة، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسميّة على موقع التواصل الاجتماعي، أنّ التدخلات شملت إحداث وحدات صحية جديدة، وصيانة وتجديد شبكة توزيع المياه داخل القسم، وصيانة وترميم شبكة الصرف الصحي، وتركيز نوافذ وأبواب جديدة من الألمنيوم، ومعالجة وترميم الشقوق والتصدّعات الداخلية والخارجية، بالإضافة الى صيانة شاملة للأبواب الخشبية، وإنجاز أشغال دهن داخلي وخارجي لكامل القسم.

 وأكّدت أن الأشغال المنجزة ستساهم في تحسين ظروف إقامة المرضى، وتوفير فضاء عمل ملائم للإطار الطبي وشبه الطبي. 
شوقي
 
الجمعة 13 مارس 2026 | 23 رمضان 1447
