Babnet   Latest update 09:52 Tunis

جريمة قتل مروّعة بالمرسى: منحرفون يهشمون رأس عامل يومي بعد سلبه

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/648178aa196748.52195195_egnofhpmqjkli.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 22 Octobre 2025 - 09:17 قراءة: 0 د, 25 ث
      
شهدت مدينة المرسى، أول أمس، جريمة بشعة راح ضحيتها عامل يومي إثر تعرّضه لاعتداء وحشي من قبل مجموعة من المنحرفين.

وفق المعطيات الأولية، قام الجناة باعتراض سبيل الضحية، وسلبه هاتفه الجوال ومبلغا ماليا تحت التهديد والعنف. وعند محاولة الضحية الفرار، لاحقوه وقاموا بالاعتداء عليه بطريقة وحشية، حيث هشموا رأسه بصخرة إلى أن فارق الحياة على عين المكان.



النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت برفع الجثة إلى مصالح الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة، وفتحت بحثًا تحقيقيًا لتحديد هوية المعتدين وإيقافهم في أسرع وقت.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317073


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 22 أوكتوبر 2025 | 30 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:02
17:36
15:10
12:11
06:33
05:07
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet28°
22° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-21
29°-20
28°-20
30°-20
34°-22
  • Avoirs en devises
    24848,0

  • (21/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41595 DT        1$ =2,93093 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21/10)   784,3 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:52 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
1
All Radio in One    