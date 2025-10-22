جريمة قتل مروّعة بالمرسى: منحرفون يهشمون رأس عامل يومي بعد سلبه

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/648178aa196748.52195195_egnofhpmqjkli.jpg width=100 align=left border=0>

شهدت مدينة المرسى، أول أمس، جريمة بشعة راح ضحيتها عامل يومي إثر تعرّضه لاعتداء وحشي من قبل مجموعة من المنحرفين.



وفق المعطيات الأولية، قام الجناة باعتراض سبيل الضحية، وسلبه هاتفه الجوال ومبلغا ماليا تحت التهديد والعنف. وعند محاولة الضحية الفرار، لاحقوه وقاموا بالاعتداء عليه بطريقة وحشية، حيث هشموا رأسه بصخرة إلى أن فارق الحياة على عين المكان.









النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت برفع الجثة إلى مصالح الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة، وفتحت بحثًا تحقيقيًا لتحديد هوية المعتدين وإيقافهم في أسرع وقت.