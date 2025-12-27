المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر

يحل المسرح الوطني التونسي ضيف شرف على الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر "دورة الفنان عبد الله حملاوي"، التي انطلقت يوم 22 ديسمبر وتتواصل إلى غاية 31 ديسمبر الجاري.



وفي هذا السياق يستضيف المسرح الوطني الجزائري يوم 29 ديسمبر عرض مسرحية "الهاربات"، نص وإخراج وفاء الطبوبي وإنتاج مشترك بين المسرح الوطني التونسي وشركة الأسطورة للإنتاج، وأداء فاطمة بن سعيدان ومنيرة الزكراوي ولبنى نعمان وأسامة الحنايني وأميمة البحري وصبرين عمر.



"الهاربات" هو عمل مسرحي تحصل على التانيت الذهبي لايام قرطاج المسرحية في دورتها السادسة والعشرين (من 22 إلى 29 نوفمبر 2025)، والجائزة الكُبرى للإبداع المسرحي في الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي -مواسم الابداع (من 28 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2025).وجدير بالذكر أن المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر، ينظمه المسرح الوطني الجزائري بالجزائر العاصمة يتضمن في برنامجه مسابقات تشارك فيها أعمال مسرحية من مختلف المناطق الجزائرية، وتمثل الهاربات العمل المسرحي الوحيد من خارج الجزائر. كما تتضمن الدورة تنظيم ندوات فكرية للتباحث حول القضايا المسرحية، ومن بين القضايا المطروحة هذه السنة، مسرح الطفل.