تم مساء يوم الجمعة إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية لفترة رابعة، ليواصل رئاسة اللجنة للعهدة النيابية 2025-2028، وذلك في أعقاب الجلسة العامة الانتخابية للجنة الأولمبية التي انعقدت بأحد نزل العاصمة، بمشاركة 31 جامعة رياضية موزعة إلى 21 جامعة أولمبية و10 جامعات غير أولمبية، فضلًا عن انتخاب أعضاء الهيئة التنفيذية للجنة وأعضاء مجلس التحكيم الرياضي.



وكان محرز بوصيان، الذي تولّى رئاسة اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية لثلاث فترات نيابية متواصلة (منذ 2013)، المرشّح الوحيد لرئاسة اللجنة في الجلسة الانتخابية.









تركيبة الهيئة التنفيذية للعهدة 2025-2028

أفرزت عملية انتخاب الهيئة التنفيذية للجنة الوطنية الأولمبية التونسية للفترة النيابية 2025-2028، والتصريح بالنتائج من قبل اللجنة المستقلة للانتخابات، عن التركيبة التالية:



* محرز بوصيان (رئيس)

* الأعضاء: عارف البريني، نهلة بن إبراهيم، محسن التكروني، سفيان الجريبي، صابر الجلاجلة، إسكندر حشيشة، الهادي الحوار، حسين خرازي، سفيان الشواشي، الطاهر زراعي، محمد الفتني، عبد المجيد جراد، حاتم المرناوي، رضا المناعي، هادية منصور، كريم الهلالي، إيناس الهمامي (عن الجامعات الأولمبية)

* عن الجامعات غير الأولمبية: مراد السنونسي، محمد العادل زهرة، البشير الشريف، الحبيب الشرف

* ممثلة رياضيي النخبة: مروى العامري



تركيبة مجلس التحكيم الرياضي

ومن جهة أخرى، أفرزت عملية انتخاب مجلس التحكيم الرياضي التركيبة التالية:



* أكرم الزريبي

* بهاء الدين البكاري

* الشاذلي الرحماني

* هندة القاسمي

* علي قيقة





وأوضح محرز بوصيان، في تصريح عقب انتخابه مجددًا على رأس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية، أن “ثقة العائلة الأولمبية لمواصلة ترؤس اللجنة من شأنها أن تضاعف حجم المسؤولية الملقاة على عاتقي من أجل تحقيق مزيد من النجاحات للرياضة التونسية”، مبيّنًا أنه “تم خلال الفترات النيابية الثلاث المنقضية تحقيق 40 بالمائة من الميداليات الأولمبية التونسية منذ تأسيسها، مما يدل على أهمية العمل الذي قامت به اللجنة بمعية كل الأطراف المتدخلة في المشهد الرياضي الوطني، وفي مقدمتها وزارة الشباب والرياضة”.



وأضاف أن “التعاون المثمر مع الوزارة مكّن الرياضة التونسية من اعتلاء المنصة الأولمبية في عديد المرات ورفع الراية الوطنية عاليًا”.



وتابع بوصيان أن “اللجنة حريصة خلال الفترة القادمة على إرساء منظومة رياضية احترافية قادرة على صناعة الأبطال وضمان إشعاع الرياضة التونسية، من خلال تطوير الموارد البشرية وترسيخ ثقافة العمل المدروس والتخطيط والبرمجة والتقييم المستمر والانضباط والتميز، في كنف رؤية جلية المعالم نبراسها الحوكمة السليمة في إدارة المنظومة الرياضية”.



