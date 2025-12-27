ولاية سوسة: حجز 5 أطنان من منتوج البطاطا ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6133e19c9caab0.42490935_gkfqnjhpmeoil.jpg width=100 align=left border=0>

في إطار التصدي للاحتكار والمضاربة والترفيع في الأسعار ،وتأمين مسالك التوزيع القانونية وخاصة في المواد المدعمة لحماية المستهلك ،تم تكثيف عمليات المراقبة، وذلك في إطار أعمال اللجنة الجهوية بسوسة لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي و السلامة الصحية للأغذية

وشمل برنامج التدخل المراقبة على الطرقات من خلال الحملات الأمنية المشتركة لوحدات الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ،ورؤساء فرق الحرس البلدي بمشاركة هياكل الإدارة الجهوية للتجارة وهيئة السلامة الصحية للأغذية تم خلالها حجز 5 أطنان من منتوج البطاطا أعيد ضخها بمسالك التوزيع القانونية بأسواق الجملة للخضر والغلال، بالاضافة الى حجز 24 كغ من منتوج الصيد البحري (أسماك مجمدة)

كما تم تحرير 10 محاضر اقتصادية،و 6 بطاقات مراقبة والتزام بتوجيه المواد الفلاحية إلى أسواق الجملة ذات المصلحة الوطنية





