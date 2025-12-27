Babnet   Latest update 09:04 Tunis

الركراكي: التعادل أمام مالي كان محبطًا لكنه سيكون مفيدًا مستقبلاً

Publié le Samedi 27 Decembre 2025 - 09:04
      
أكد وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، أن التعادل (1-1) الذي حققه فريقه أمام المنتخب المالي كان «محبطًا»، في المباراة التي أقيمت سهرة الجمعة لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن الدور الأول لنهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (المغرب 2025).

وقال الركراكي، خلال الندوة الصحفية التي عقبت المباراة، إن المنتخب المغربي واجه فريقًا ماليًا قويًا، مضيفًا أنه «كان بإمكاننا حسم المباراة، لكن هذه المواجهة ستخدمنا مستقبلاً. لقد كانت مباراة قوية».



وأضاف أن «منتخب مالي فريق سيقول كلمته في هذه النسخة من كأس إفريقيا للأمم. لقد كانت المباراة بالنسبة لنا أشبه بالدور ربع النهائي أو نصف النهائي».

التركيز على الصدارة وتحسين الفعالية

وأشار الركراكي إلى أن المنتخب المغربي سيواصل مساره بثبات، مبرزًا أن الهدف يتمثل في إنهاء دور المجموعات في الصدارة، مهنئًا في الآن ذاته اللاعبين الذين «لم يستسلموا وأظهروا قدرًا كبيرًا من القتالية».

وشدد على ضرورة التحلي بفعالية أكبر في مثل هذه المباريات، معتبرًا أنه «من الأفضل أن يحدث ذلك في هذه المرحلة».

وقال: «لم نختبر بهذه الطريقة منذ مدة طويلة. لكل مباراة ظروفها. صنعنا العديد من الفرص، لكن ما أندم عليه هو أننا تركنا مساحات كبيرة خلفنا».

وأضاف أن التعادل وضع حدًا لسلسلة الانتصارات، مشددًا على أن المنتخب سيبدأ مرحلة جديدة بروح مختلفة.

وضعية حكيمي ورد فعل اللاعبين

وأوضح الركراكي أنه «لدينا فرص لاستعادة أشرف حكيمي خلال مباريات الأدوار الإقصائية، لكن سنرى ما إذا كان بإمكانه اللعب أمام زامبيا يوم الاثنين».

من جانبه، أعرب لاعب الوسط المغربي نايل العيناوي، الذي اختير رجل المباراة، عن «خيبة أمله الكبيرة» عقب هذا التعادل، مبرزًا أن «ليست هذه النتيجة التي كنا نأملها»، ومؤكدًا ضرورة طي الصفحة وتصحيح الأخطاء والتركيز على مباراة الاثنين.

وتابع لاعب روما الإيطالي: «كنا نعلم أننا سنواجه هذا النوع من المنتخبات في هذه النسخة من كأس إفريقيا للأمم»، مشددًا على أنه «يتعين علينا إيجاد الحلول لخلق فرص أكثر والتسجيل».

الترتيب وبرنامج الجولة الأخيرة

وبهذا التعادل، حافظ منتخب المغرب على صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، متقدمًا على مالي وزامبيا بنقطتين لكل منهما، فيما تتذيل جزر القمر الترتيب بنقطة واحدة.

وخلال الجولة الثالثة والأخيرة المقررة يوم الاثنين المقبل، سيواجه المغرب زامبيا، فيما تلاقي مالي جزر القمر.
