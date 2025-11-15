بطولة النخبة لكرة اليد: نتائج مباريات الجولة الرابعة عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6918eb9780aa76.53679836_glmehiopfkqnj.jpg width=100 align=left border=0>

دارت اليوم السبت منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، وشهدت مواجهات قوية بين أبرز الفرق، جاءت نتائجها كما يلي:



نتائج المباريات





* نادي ساقية الزيت – الملعب التونسي: 25-22



* النادي الإفريقي – نسر طبلبة: 33-17

* سبورتينغ المكنين – نادي كرة اليد بقصور الساف: 34-34

* مكارم المهدية – نادي كرة اليد بجمال: 23-24

* الترجي الرياضي – جمعية الحمامات: 33-24

* النجم الساحلي – بعث بني خيار: 31-28



الترتيب بعد الجولة 14

| الفريق | النقاط | المباريات |

| ----------------------------- | ------ | --------- |

| الترجي الرياضي | 40 | 14 |

| النادي الإفريقي | 40 | 14 |

| النجم الساحلي | 34 | 14 |

| نادي ساقية الزيت | 32 | 14 |

| نادي كرة اليد بجمال | 29 | 14 |

| سبورتينغ المكنين | 28 | 14 |

| بعث بني خيار | 28 | 14 |

| جمعية الحمامات | 24 | 14 |

| الملعب التونسي | 22 | 14 |

| مكارم المهدية | 22 | 14 |

| نادي كرة اليد بقصور الساف | 20 | 14 |

