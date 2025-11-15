بطولة النخبة لكرة اليد: نتائج مباريات الجولة الرابعة عشرة
دارت اليوم السبت منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، وشهدت مواجهات قوية بين أبرز الفرق، جاءت نتائجها كما يلي:
نتائج المباريات
* نادي ساقية الزيت – الملعب التونسي: 25-22
* النادي الإفريقي – نسر طبلبة: 33-17
* سبورتينغ المكنين – نادي كرة اليد بقصور الساف: 34-34
* مكارم المهدية – نادي كرة اليد بجمال: 23-24
* الترجي الرياضي – جمعية الحمامات: 33-24
* النجم الساحلي – بعث بني خيار: 31-28
الترتيب بعد الجولة 14| الفريق | النقاط | المباريات |
| ----------------------------- | ------ | --------- |
| الترجي الرياضي | 40 | 14 |
| النادي الإفريقي | 40 | 14 |
| النجم الساحلي | 34 | 14 |
| نادي ساقية الزيت | 32 | 14 |
| نادي كرة اليد بجمال | 29 | 14 |
| سبورتينغ المكنين | 28 | 14 |
| بعث بني خيار | 28 | 14 |
| جمعية الحمامات | 24 | 14 |
| الملعب التونسي | 22 | 14 |
| مكارم المهدية | 22 | 14 |
| نادي كرة اليد بقصور الساف | 20 | 14 |
| نسر طبلبة | 16 | 14 |
