بطولة النخبة لكرة اليد: نتائج مباريات الجولة الرابعة عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6918eb9780aa76.53679836_glmehiopfkqnj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 15 Novembre 2025 - 22:06
      
دارت اليوم السبت منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، وشهدت مواجهات قوية بين أبرز الفرق، جاءت نتائجها كما يلي:

نتائج المباريات


* نادي ساقية الزيت – الملعب التونسي: 25-22

* النادي الإفريقي – نسر طبلبة: 33-17
* سبورتينغ المكنين – نادي كرة اليد بقصور الساف: 34-34
* مكارم المهدية – نادي كرة اليد بجمال: 23-24
* الترجي الرياضي – جمعية الحمامات: 33-24
* النجم الساحلي – بعث بني خيار: 31-28

الترتيب بعد الجولة 14

| الفريق | النقاط | المباريات |
| ----------------------------- | ------ | --------- |
| الترجي الرياضي | 40 | 14 |
| النادي الإفريقي | 40 | 14 |
| النجم الساحلي | 34 | 14 |
| نادي ساقية الزيت | 32 | 14 |
| نادي كرة اليد بجمال | 29 | 14 |
| سبورتينغ المكنين | 28 | 14 |
| بعث بني خيار | 28 | 14 |
| جمعية الحمامات | 24 | 14 |
| الملعب التونسي | 22 | 14 |
| مكارم المهدية | 22 | 14 |
| نادي كرة اليد بقصور الساف | 20 | 14 |
| نسر طبلبة | 16 | 14 |


