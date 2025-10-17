أحمد الجزيري: إضراب عام يومي 3 و4 نوفمبر في البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بسبب "تجاهل تطبيق القانون"

في فقرة Arrière-Plan من برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، قدّم حاتم عمارة وخليفة بن سالم صباح اليوم حوارًا مع أحمد الجزيري، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، تناول فيه أسباب وتداعيات الإضراب العام المزمع تنفيذه يومي 3 و4 نوفمبر المقبل.



أكد أحمد الجزيري أن الهيئة القطاعية للجامعة العامة للبنوك، وهي ثاني سلطة قرار داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، قد أقرت الإضراب بالإجماع بعد ما وصفه بـ"تواصل حالة الاحتقان داخل القطاع" و"تجاهل سلطة الإشراف لمطالب الموظفين".



“الإضراب ليس هدفًا بحد ذاته، بل نتيجة تهميش وتباطؤ في تطبيق القوانين، وخاصة القانون عدد 412 من مجلة التجارة لسنة 2024، الذي ننتظر تفعيله منذ عام كامل”، قال الجزيري.

أسباب الإضراب: "قانون لم يُطبّق على موظفي البنوك"



“المفارقة أن البنوك التي طبقت القانون تتعرض للّوم بدل التشجيع، وكأن تطبيق القانون أصبح تهمة”، أضاف الجزيري.

مؤسسات التأمين: مفاوضات متوقفة منذ عامين



“اتفقنا منذ نوفمبر 2022 على مراجعة الاتفاقية القطاعية في ماي 2024، لكن المفاوضات توقفت دون توضيح. نحن قطاع نوعي ومستقل، وكان يفترض أن نحظى بمعاملة مختلفة.”

احتمال تعليق الإضراب: "نأمل الحل قبل فوات الأوان"



“نأمل أن تتدخل وزارة المالية سريعًا، فالبنوك هي العمود الفقري للاقتصاد، والإضراب قرار مؤلم للجميع.”

الخدمات المالية أثناء الإضراب



“الإضراب شامل، لكن كل مؤسسة ستتحمل مسؤوليتها في تأمين الحد الأدنى من الخدمات إن وجدت حلول داخلية.”

الوضع المالي للبنوك: “أرباح كبيرة لكن الموظف يعاني”



“نحن لا نعيش أزمة مالية، البنوك رابحة والحمد لله، لكن الموظف هو الحلقة الأضعف... نطالب فقط بتطبيق القوانين والاتفاقيات.”

“لسنا دعاة تعطيل، نحن نطالب فقط بتطبيق القانون. إذا وُجدت الإرادة، يمكننا أن نلغي الإضراب اليوم قبل الغد.”

