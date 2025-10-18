العربي بن بوهالي: تمويل الميزانية عبر البنك المركزي “وهم نقدي” يستنزف القيمة الشرائية ويقود تونس نحو فخ الديون

ميزانية بلا نمو ولا استثمار إنتاجي



الرابحون والخاسرون: المال يذهب للأقوى



يقول بن بوهالي: «هذه الميزانية تأخذ من الفقراء لتعطي للأغنياء، وتقوم على سياسة توسعية غير منتجة ستؤدي إلى موجة تضخّم جديدة ومزيد من انهيار الدينار».

تحذير من المسار الفنزويلي-اللبناني



خلاصة بن بوهالي: ميزانية بلا مستقبل



«ما لم تتحول الميزانية إلى أداة لبناء اقتصاد منتج قائم على الاستثمار والتشغيل والتجديد التكنولوجي، فإن كل سنة مالية جديدة ستكون مجرد حلقة إضافية في مسلسل الفقر والتداين وفقدان السيادة الاقتصادية».

أكد بن بوهالي أن لجوء الحكومة إلى تسييل الدين وتمويل الميزانية بقرض مباشر من البنك المركزي بقيمةيمثل سياسة “خطيرة وغير مستدامة”، قائلًا إن هذا التمويل ليس مجانياً كما يروّج له، بل هو “ضريبة تضخمية” غير معلنة تدفع ثمنها الأسر التونسية من قدرتها الشرائية ومدخراتها.وأضاف أن التضخم الحالي في تونس بلغ، وهو ضعف معدل التضخم في أوروبا البالغ، ما يعني تراجعًا متوقعًا لقيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية، وتدهور الميزان التجاري، وارتفاع كلفة التوريد والطاقة والغذاء.وأشار الخبير إلى أنّ مشروع ميزانية 2026 يفتقر لأي رؤية استثمارية حقيقية، حيث لا يتضمن اعتمادات مخصّصة لخلق الثروة أو دعم القطاعات المنتجة، معدّدًا المجالات التي لم ترصد لها الدولة أي موارد:* لا تمويل للصناعات التصديرية أو التكنولوجيا الرقمية والاقتصاد المعرفي* غياب الاستثمار في الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر* عدم تخصيص موارد لتطوير قطاع السياحة واقتناء طائرات جديدة* غياب برامج لدعم الفلاحة والأمن الغذائي* لا اعتمادات لتجديد النقل العمومي أو بناء مستشفيات وجامعات حديثةكشف بن بوهالي أن مشروع قانون المالية يُعيد توزيع الثروة بشكل معكوس، حيث:1.التي ارتفعت أرباحها بنسبةخلال الأشهر الستة الأولى من السنة.2.الذي نما بنسبةليصل حجم السيولة فيه إلى1.التي تغرق في دوامة الاقتراض لسداد الديون القديمة، حيث ارتفع الدين العمومي بـخلال خمس سنوات.2.التي تواجه ارتفاع الأسعار وجمود الأجور وتراجع الخدمات الاجتماعية.شبّه العربي بن بوهالي سياسة التمويل النقدي الحالية بتجارب دول دخلت في أزمات حادة مثل فنزويلا، زيمبابوي، الأرجنتين ولبنان، حيث تم خلق النقود لتمويل الإنفاق العام، ما أدى إلى انهيار العملة وارتفاع التضخم إلى مستويات مدمرة.وأشار إلى أن تونس تتجه نحو السيناريو ذاته في ظل:* ارتفاع الاقتراض الخارجي بنسبةإلى* تزايد النفقات إلىمقابل مداخيل ضريبية بـ* الاعتماد المفرط على الاستهلاك الداخلي كمحرّك اقتصادي بنسبةاختتم الخبير تدوينته بالتأكيد على أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 لا يعكس سياسة دولة اجتماعية كما يرفع الخطاب الرسمي، بل هو «مشروع لإعادة توزيع الثروة لصالح رأس المال المالي والمضاربين»، في حين يُترك المواطن في مواجهة الغلاء وغياب الخدمات العمومية وانهيار قيمة الدينار.