Babnet   Latest update 13:09 Tunis

تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى جسر لاكانيا إبتداءا من غد السبت ولمدة ثلاثين يوما

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f230b03b2a69.31242130_holjqefknigmp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 17 Octobre 2025 - 13:02 قراءة: 0 د, 39 ث
      
اعلنت وزارة التجهيز والاسكان عن تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى جسر لاكانيا إبتداءا من غد السبت 18 أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثين يوما  وذلك في إطار مواصلة أشغال مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة - قسط عدد 2 .



واوضحت في بلاغ لها الجمعة لكافة مستعملي الطريق الجهوية رقم 22 (المدخل الجنوبي للعاصمة) أنه يتعين على القادمين من جهة مستشفى الحروق البليغة والقاصدين وسط العاصمة (وسط المدينة - المطار - بنزرت) ملازمة أقصى اليمين قبل الوصول الى جسر لاكانيا واستغلال الطريق الجديدة المنجزة في الغرض.

وتبقى حركة المرور على حالها لمستعملي الطريق القاصدين الوردية وباب عليوة عبر جسر لاكانيا.

ودعت الوزارة  مستعملي الطريق الى التزام الحذر واحترام الإشارات المرورية التوجيهية مع تذكير سائقي الشاحنات الثقيلة بضرورة الامتثال والالتزام بقرار تحجير جولانها داخل العاصمة خلال أوقات الذروة الصباحية والمسائية، وفق البلاغ.
 
 


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316792


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 17 أوكتوبر 2025 | 25 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:08
17:42
15:14
12:12
06:29
05:02
الرطــوبة:
% 50
Babnet
Babnet25°
25° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
25°-18
24°-19
24°-18
25°-17
30°-20
  • Avoirs en devises
    24590,4

  • (16/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41234 DT        1$ =2,95088 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/10)   952,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    