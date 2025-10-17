تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى جسر لاكانيا إبتداءا من غد السبت ولمدة ثلاثين يوما

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f230b03b2a69.31242130_holjqefknigmp.jpg width=100 align=left border=0>

اعلنت وزارة التجهيز والاسكان عن تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى جسر لاكانيا إبتداءا من غد السبت 18 أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثين يوما وذلك في إطار مواصلة أشغال مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة - قسط عدد 2 .









واوضحت في بلاغ لها الجمعة لكافة مستعملي الطريق الجهوية رقم 22 (المدخل الجنوبي للعاصمة) أنه يتعين على القادمين من جهة مستشفى الحروق البليغة والقاصدين وسط العاصمة (وسط المدينة - المطار - بنزرت) ملازمة أقصى اليمين قبل الوصول الى جسر لاكانيا واستغلال الطريق الجديدة المنجزة في الغرض.



وتبقى حركة المرور على حالها لمستعملي الطريق القاصدين الوردية وباب عليوة عبر جسر لاكانيا.



ودعت الوزارة مستعملي الطريق الى التزام الحذر واحترام الإشارات المرورية التوجيهية مع تذكير سائقي الشاحنات الثقيلة بضرورة الامتثال والالتزام بقرار تحجير جولانها داخل العاصمة خلال أوقات الذروة الصباحية والمسائية، وفق البلاغ.



واوضحت في بلاغ لها الجمعة لكافة مستعملي الطريق الجهوية رقم 22 (المدخل الجنوبي للعاصمة) أنه يتعين على القادمين من جهة مستشفى الحروق البليغة والقاصدين وسط العاصمة (وسط المدينة - المطار - بنزرت) ملازمة أقصى اليمين قبل الوصول الى جسر لاكانيا واستغلال الطريق الجديدة المنجزة في الغرض.وتبقى حركة المرور على حالها لمستعملي الطريق القاصدين الوردية وباب عليوة عبر جسر لاكانيا.ودعت الوزارة مستعملي الطريق الى التزام الحذر واحترام الإشارات المرورية التوجيهية مع تذكير سائقي الشاحنات الثقيلة بضرورة الامتثال والالتزام بقرار تحجير جولانها داخل العاصمة خلال أوقات الذروة الصباحية والمسائية، وفق البلاغ.