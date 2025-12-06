سامي الطرابلسي: "المباراة أمام قطر تعد الفرصة الأخيرة لنا"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693449417ca005.88807887_klojniephgmfq.jpg width=100 align=left border=0>

أعرب سامي الطرابلسي، مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم، عن أمله في أن ينجح منتخب بلاده في بلوغ الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب قطر 2025، وذلك خلال مواجهة الغد أمام مضيفه المنتخب القطري في ختام منافسات دور المجموعات.

وأوضح الطرابلسي،اليوم السبت في تصريح أدلى به خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، أن مصير التأهل لم يعد بيد تونس فقط، بل يتوقف أيضا على نتيجة المباراة الثانية بين سوريا وفلسطين، مشيرا إلى أن لقاء الغد يمثل الفرصة الأخيرة للعبور إلى الدور المقبل.

وقال الطرابلسي: "يتوجب علينا الفوز لمواصلة مسيرتنا، وقد سعينا لتحفيز اللاعبين للظهور بأفضل أداء ممكن، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان الاستمرار في البطولة".





وأشار إلى أن صفوف المنتخب التونسي ستشهد غياب اللاعب إسماعيل الغربي، الذي التحق بناديه الألماني أوغسبورغ بناء على رغبة الأخير، رغم وجود اتفاق سابق بين المنتخب والنادي.



وعن قرعة كأس العالم 2026 التي سحبت يوم أمس، قال الطرابلسي إن القرعة "صعبة للغاية"، حيث سيواجه المنتخب التونسي منتخبات قوية مثل هولندا، مؤكدا عزم المنتخب على تجاوز الدور الأول.

وأضاف: "الجماهير التونسية في قطر دائما ما تدعم المنتخب وتشجعه، ونحن نؤمن بحظوظنا ونسعى لإسعادهم بنتيجة مرضية في مباراة الغد".

ومن جانبه، أكد سيف الدين الجزيري، مهاجم المنتخب التونسي، أن المواجهة أمام قطر تعد مصيرية في سباق المنافسة على التأهل.

وقال: "نحن أمام مباراة حاسمة وعلينا اللعب للفوز للحفاظ على فرصنا في التواجد بالدور المقبل".

وأضاف هداف النسخة الماضية أن الظروف الحالية تختلف عن النسخة السابقة، التي وصل فيها المنتخب التونسي إلى المباراة النهائية، مشيرا إلى أن المنتخب القطري يمتلك لاعبين مميزين، وله نقاط قوة حرص الجهاز الفني على استغلالها، كما سيسعى لاستغلال نقاط الضعف لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.



ر/حسني

وأشار إلى أن صفوف المنتخب التونسي ستشهد غياب اللاعب إسماعيل الغربي، الذي التحق بناديه الألماني أوغسبورغ بناء على رغبة الأخير، رغم وجود اتفاق سابق بين المنتخب والنادي.وعن قرعة كأس العالم 2026 التي سحبت يوم أمس، قال الطرابلسي إن القرعة "صعبة للغاية"، حيث سيواجه المنتخب التونسي منتخبات قوية مثل هولندا، مؤكدا عزم المنتخب على تجاوز الدور الأول.وأضاف: "الجماهير التونسية في قطر دائما ما تدعم المنتخب وتشجعه، ونحن نؤمن بحظوظنا ونسعى لإسعادهم بنتيجة مرضية في مباراة الغد".ومن جانبه، أكد سيف الدين الجزيري، مهاجم المنتخب التونسي، أن المواجهة أمام قطر تعد مصيرية في سباق المنافسة على التأهل.وقال: "نحن أمام مباراة حاسمة وعلينا اللعب للفوز للحفاظ على فرصنا في التواجد بالدور المقبل".وأضاف هداف النسخة الماضية أن الظروف الحالية تختلف عن النسخة السابقة، التي وصل فيها المنتخب التونسي إلى المباراة النهائية، مشيرا إلى أن المنتخب القطري يمتلك لاعبين مميزين، وله نقاط قوة حرص الجهاز الفني على استغلالها، كما سيسعى لاستغلال نقاط الضعف لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة.ر/حسني