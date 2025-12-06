وزارة الداخلية تفتح مناظرة خارجية لانتداب 280 عريفا بسلك الحماية المدنية

تعتزم، وزارة الداخلية، فتح مناظرة خارجية بالاختبارات بهدف انتداب 280 عريفا بسلك الحماية المدنية بعنوان سنة 2025.



وستجرى الاختبارات الكتابية، يوم 8 فيفري 2026، بمراكز الامتحانات الجهوية المعينة للعرض.



وتتعلق أبرز شروط المشاركة في هذه المناظرة أن يكون المترشح قد أتم السنة الرابعة من التعليم الثانوي أو محرزا على شهادة تكوين منظرة بهذا المستوى وأن يتراوح عمره بين 20 و24 سنة بتاريخ 01 جويلية 2026، مع إمكانية التمديد بسنة إضافية (حتى 25 سنة) لمن أتموا الخدمة العسكرية.كما يشترط وجوب التمتع بلياقة بدنية وصحية عالية، مع اشتراط حد أدنى للقامة يبلغ 1.70 متر للذكور و 1.65 متر للإناث.ودعت وزارة الداخلية كافة المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لتقديم ملفاتهم وفق الإجراءات المنصوص عليها في الإعلان، وهي كالتالي:1. التسجيل الأولي الإجباري يجب على المترشحين التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمناظرة: https://‏inscription.onpc.nat.tnتاريخ الانطلاق: يبدأ التسجيل على الموقع يوم 08 ديسمبر 2025، وآخر أجل للتسجيل عبر الإنترنت: يوم 19 ديسمبر 2025.2. إيداع الملفات المادية:• ترسل ملفات الترشح عبر البريد أو تودع مباشرة في أحد مكاتب التجنيد والتعبئة أو مكاتب التشغيل الجهوية.وحدد آخر أجل لقبول الملفات المادية أو ايداعها، يوم 26 ديسمبر 2025، ويعتبر عدم إيداع الملفات في الآجال المحددة وفضا آليا للترشح.