سيدي بوزيد: تنظيم قافلة صحية متعددة الاختصاصات بالمدرسة الإعدادية بالرميلية

انتظمت، اليوم الجمعة، بالمدرسة الإعدادية بالرميلية من معتمدية السوق الجديد بولاية سيدي بوزيد، قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحت شعار "صحتك عزيزة علينا" لفائدة سكان المنطقة بهدف تقريب الخدمات الصحية من المواطنين.وبينت الأستاذة بالمركب الشبابي حي الهناء بسيدي بوزيد حنان عجمي في تصريح لصحفية "وات"، أن المركب الشبابي يشرف على تنظيم القافلة بهدف تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وخاصة في المناطق الريفية والتوعية بأهمية الوقاية الصحية، ولتأمين خدمات مجانية في مختلف الاختصاصات الطبية لفائدة متساكني المنطقة.وأضافت انّ القافلة الصحية قد تضمنت اختصاص طب القلب والشرايين وطب الأذنين والأنف والحنجرة وطب الأسنان وطب النساء والتوليد وطب العظام وطب العيون وطب الأطفال والطب الباطني والطب العام والطب الكلى وطب الغدد والسكري واخصائي نفسي واخصائي في التغذية.وذكرت ان القافلة انتظمت بمشاركة المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والإدارة الجهوية للصحة ومجمع الصحة الأساسية بسوق الجديد والمدرسة الإعدادية بالرميلية وقرى أطفال "س و س" مكتب برنامج دعم الأسرة بسيدي بوزيد.وقد شهدت القافلة اقبالا كبيرا من متساكني مختلف القرى الريفية في المنطقة الذين توافدوا لتلقي العلاج والخدمات الصحية، واعتبروها في تصريحات متطابقة لصحفية "وات" فرصة للاستفادة من خدمات طب الاختصاص الذي لا يتوفر في المنطقة.كوثر