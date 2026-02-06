Babnet   Latest update 23:11 Tunis

سيدي بوزيد: تنظيم قافلة صحية متعددة الاختصاصات بالمدرسة الإعدادية بالرميلية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/662a719ab09243.77691753_epmnqjofkglih.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 06 Février 2026 - 23:11 قراءة: 0 د, 55 ث
      
انتظمت، اليوم الجمعة، بالمدرسة الإعدادية بالرميلية من معتمدية السوق الجديد بولاية سيدي بوزيد، قافلة صحية متعددة الاختصاصات تحت شعار "صحتك عزيزة علينا" لفائدة سكان المنطقة بهدف تقريب الخدمات الصحية من المواطنين.

وبينت الأستاذة بالمركب الشبابي حي الهناء بسيدي بوزيد حنان عجمي في تصريح لصحفية "وات"، أن المركب الشبابي يشرف على تنظيم القافلة بهدف تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وخاصة في المناطق الريفية والتوعية بأهمية الوقاية الصحية، ولتأمين خدمات مجانية في مختلف الاختصاصات الطبية لفائدة متساكني المنطقة.


وأضافت انّ القافلة الصحية قد تضمنت اختصاص طب القلب والشرايين وطب الأذنين والأنف والحنجرة وطب الأسنان وطب النساء والتوليد وطب العظام وطب العيون وطب الأطفال والطب الباطني والطب العام والطب الكلى وطب الغدد والسكري واخصائي نفسي واخصائي في التغذية. 
وذكرت ان القافلة انتظمت بمشاركة المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والإدارة الجهوية للصحة ومجمع الصحة الأساسية بسوق الجديد والمدرسة الإعدادية بالرميلية وقرى أطفال "س و س" مكتب برنامج دعم الأسرة بسيدي بوزيد.

وقد شهدت القافلة اقبالا كبيرا من متساكني مختلف القرى الريفية في المنطقة الذين توافدوا لتلقي العلاج والخدمات الصحية، واعتبروها في تصريحات متطابقة لصحفية "وات" فرصة للاستفادة من خدمات طب الاختصاص الذي لا يتوفر في المنطقة.

كوثر
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323261

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 07 فيفري 2026 | 19 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:21
17:53
15:27
12:40
07:16
05:48
الرطــوبة:
% 71
Babnet
Babnet17°
13° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-11
19°-8
16°-10
17°-9
18°-13
  • Avoirs en devises 25750,5
  • (05/02)
  • Jours d'importation 109
  • 1 € = 3,37365 DT
  • (05/02)
  • 1 $ = 2,87106 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/02)     1541,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/02)   27374 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>