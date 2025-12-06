Babnet   Latest update 06:44 Tunis

مشروع قانون المالية 2026 : مجلس الجهات والاقاليم يصادق على الفصول المعروضة على الجلسة العامة

Publié le Samedi 06 Decembre 2025 - 06:44
      
صادق اعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم ليل أمس، الجمعة، على فصول مشروع قانون المالية 2026، في نسخته المعدلة في اطار لجنة المالية والميزانية (62 فصلا)، المعروضة على الجلسة العامة.

وأسقط نواب الجهات والاقاليم الفصلين 60 و62 من المشروع، بعدم المصادقة.



يذكر أن مشروع قانون المالية تمت المصادقة عليه في مرحلة أولى من قبل مجلس نواب الشعب مساء، الخميس 4 ديسمبر 2025، على الصيغة المعروضة من لجنة المالية والميزانية وعلى مقترحات الفصول الاضافية، من قبل النواب ووزارة المالية.


Heure à Tunis :