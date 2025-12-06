مشروع قانون المالية 2026 : مجلس الجهات والاقاليم يصادق على الفصول المعروضة على الجلسة العامة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6932fcc4b80e48.19317625_efkgihpjmqnlo.jpg width=100 align=left border=0>

صادق اعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم ليل أمس، الجمعة، على فصول مشروع قانون المالية 2026، في نسخته المعدلة في اطار لجنة المالية والميزانية (62 فصلا)، المعروضة على الجلسة العامة.



وأسقط نواب الجهات والاقاليم الفصلين 60 و62 من المشروع، بعدم المصادقة.









يذكر أن مشروع قانون المالية تمت المصادقة عليه في مرحلة أولى من قبل مجلس نواب الشعب مساء، الخميس 4 ديسمبر 2025، على الصيغة المعروضة من لجنة المالية والميزانية وعلى مقترحات الفصول الاضافية، من قبل النواب ووزارة المالية.

يذكر أن مشروع قانون المالية تمت المصادقة عليه في مرحلة أولى من قبل مجلس نواب الشعب مساء، الخميس 4 ديسمبر 2025، على الصيغة المعروضة من لجنة المالية والميزانية وعلى مقترحات الفصول الاضافية، من قبل النواب ووزارة المالية.