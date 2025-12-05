باردو : القضاء يصدر حكمه على المرأة التى سكبت البنزين على قطط لحرقهم
قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 بسجن امرأة لمدة 15 يومًا بعد ثبوت تورطها في سكب البنزين على قطط وإحراقها وهي حيّة، في واقعة خلّفت موجة واسعة من التنديد والاستنكار.
وشمل الحكم أيضًا قبول الدعوى المدنية شكلاً، وفي الأصل إلزام المتهمة بأن تدفع لفائدة القائمين بالحق الشخصي:
وشمل الحكم أيضًا قبول الدعوى المدنية شكلاً، وفي الأصل إلزام المتهمة بأن تدفع لفائدة القائمين بالحق الشخصي:
* جمعية الرحمة للرفق بالحيوان
* جمعية أصدقاء الحيوان والبيئة
وذلك كما يلي:
* 209 د و660 مليمًا مقابل محضر المعاينة
* 500 د بعنوان أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة
مع إبقاء المصاريف محمولة على القائمين بها، ورفض الدعوى المدنية فيما زاد عن ذلك.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 319759