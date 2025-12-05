Babnet   Latest update 14:12 Tunis

باردو : القضاء يصدر حكمه على المرأة التى سكبت البنزين على قطط لحرقهم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68aef39ce02914.03034240_jlhienomfqkgp.jpg width=100 align=left border=0>
قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 بسجن امرأة لمدة 15 يومًا بعد ثبوت تورطها في سكب البنزين على قطط وإحراقها وهي حيّة، في واقعة خلّفت موجة واسعة من التنديد والاستنكار.
وشمل الحكم أيضًا قبول الدعوى المدنية شكلاً، وفي الأصل إلزام المتهمة بأن تدفع لفائدة القائمين بالحق الشخصي:



* جمعية الرحمة للرفق بالحيوان
* جمعية أصدقاء الحيوان والبيئة

وذلك كما يلي:

* 209 د و660 مليمًا مقابل محضر المعاينة
* 500 د بعنوان أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة

مع إبقاء المصاريف محمولة على القائمين بها، ورفض الدعوى المدنية فيما زاد عن ذلك.


