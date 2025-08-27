الملاسين: إيقاف امرأة ظهرت في فيديو وهي تحرق القطط بالبنزين
تمكّن أعوان مركز الأمن الوطني بالملاسين، ليلة أمس، من إلقاء القبض على امرأة بعد تداول مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه قيامها بسكب البنزين على قطط في منطقة الملاسين وإضرام النار فيها.
ممارسات مروّعة
وأفادت الأبحاث الأمنية بأن الموقوفة تخصصت في قتل القطط بالجهة بطريقة مروّعة، ما أثار موجة غضب واستنكار واسع لدى الرأي العام ومكوّنات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الحيوان.
