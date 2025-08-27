Babnet   Latest update 14:16 Tunis

الملاسين: إيقاف امرأة ظهرت في فيديو وهي تحرق القطط بالبنزين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68aef39ce02914.03034240_jlhienomfqkgp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 27 Août 2025 - 12:49
      
تمكّن أعوان مركز الأمن الوطني بالملاسين، ليلة أمس، من إلقاء القبض على امرأة بعد تداول مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه قيامها بسكب البنزين على قطط في منطقة الملاسين وإضرام النار فيها.

ممارسات مروّعة


وأفادت الأبحاث الأمنية بأن الموقوفة تخصصت في قتل القطط بالجهة بطريقة مروّعة، ما أثار موجة غضب واستنكار واسع لدى الرأي العام ومكوّنات المجتمع المدني المدافعة عن حقوق الحيوان.


قرار قضائي

وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، أذنت بـ الاحتفاظ بها وتحرير محضر في الغرض، على أن تتم إحالتها غداً الخميس على أنظار المجلس الجناحي.


