الملاسين: إيقاف امرأة ظهرت في فيديو وهي تحرق القطط بالبنزين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68aef39ce02914.03034240_jlhienomfqkgp.jpg width=100 align=left border=0>

تمكّن أعوان مركز الأمن الوطني بالملاسين، ليلة أمس، من إلقاء القبض على امرأة بعد تداول مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه قيامها بسكب البنزين على قطط في منطقة الملاسين وإضرام النار فيها.



ممارسات مروّعة

