سيدي بوزيد: المستشفى الجامعي ينجح في اجراء عمليات جراحية نوعية

تم يوم امس الخميس، بقسم جراحة الانف والاذن والحنجرة بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد، اجراء عمليتين نوعيتين على مستوى الغدة النكفية لمريضين، حيث تم استئصال جزئي للغدة في الحالة الأولى واستئصال كامل في الحالة الثانية، وفق ما ورد في بلاغ صدر على موقع المستشفى.كما تم يوم الأربعاء 3 ديسمبر، وفق ذات البلاغ، اجراء عملية جراحية بقسم جراحة العظام والكولوميات تتمثل في تثبيت عظمي خلقي على مستوى أسفل الظهر لمريض تعرض لكسر وانزلاق في الفقرات القطنية جراء حادث مرور.