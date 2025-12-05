استقرار نسبة التضخم عند 4،9 بالمائة خلال نوفمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/651eeb408ec008.88401429_fhqpgeloinkjm.jpg width=100 align=left border=0>

استقرت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر نوفمبر 2025 في حدود 4،9 بالمائة مقارنة بشهر اكتوبر، حسب معطيات اصدرها المعهد الوطني للاحصاء، الجمعة.

