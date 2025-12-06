Babnet   Latest update 08:13 Tunis

اللجنة المنظمة لكأس العرب 2025 تصدر بيانا بشأن فيديو أغاني لصدام حسين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6933d7dee20de2.37047548_jiopkgehmfnql.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 06 Decembre 2025 - 08:13 قراءة: 1 د, 17 ث
      
أصدرت اللجنة المنظمة لكأس العرب 2025 يوم الجمعة، بيانا تبرأت فيه من تشغيل أغنية تمجد الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، بعد نهاية مباراة العراق والبحرين في منطقة المشجعين.

وتغلب منتخب العراق على نظيره البحريني (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء الماضي، على ملعب 974 في قطر.



وذكرت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب في بيان أن: "بطولة كأس العرب 2025 تعد ملتقى رياضيا يهدف إلى تسليط الضوء على مواهب كرة القدم في العالم العربي وشغف شعوبه بهذه الرياضة".

وأضافت: "وبالإشارة إلى ما تم تداوله مؤخراً حول ما حدث خلال احتفالات الجماهير عقب نهاية مباراة العراق والبحرين في منطقة المشجعين، حيث تم تشغيل أغنية خارج قائمة الأغاني الرسمية المعتمدة مسبقاً، تود اللجنة أن توضح أن هذا التصرف غير المقبول قد جاء بشكل فردي من أحد العاملين في هذه المنطقة".

وأكدت أن "المنظمين قاموا باتخاذ الإجراءات اللازمة فور ملاحظة ذلك نحو الشخص المعني، بالإضافة إلى توجيه المشغلين والعاملين كافة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الخاصة بمناطق المشجعين".

وختمت اللجنة بيانها، بالتأكيد أن "هذه البطولة هي بطولة رياضية بشكل أساسي دون أي أبعاد أخرى، كما تجدد التزامها بتقديم تجربة مميزة للمشجعين كافة تساهم في تعزيز أواصر الترابط الاجتماعي والثقافي بين الدول المشاركة".


وتداول مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، مقاطع مصورة من إقامة مهرجان غنائي قرب ملعب 974 عقب نهاية مباراة العراق والبحرين، تضمن أغاني تمجّد بصدام حسين.


