قبول الديوان لزيت الزيتون من الفلاحين مباشرة ساهم في تعديل الأسعار وانعكس على تواصل عمليات الجني والتحويل في ظروف ميسرة ( ر م ع ديوان الزيت)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6750beed686b08.52601865_oiqgfelmjphkn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 06 Decembre 2025 - 17:09
      
اكد الرئيس المدير العام لديوان الزيت، معز بن عمر، ان عملية قبول الديوان الوطني لزيت الزيتون من الفلاحين مباشرة، لدى المراكز الجهوية، ساهم في تعديل الأسعار، التي شهدت تراجعا نسبيا في بداية موسم جني الزيتون. واعتبر أن عمليّة التعديل كانت هامة وناجعة بما انعكس على تواصل عمليات الجني والتحويل في مختلف جهات الجمهورية، والتحويل في ظروف ميسرة للموسم 2025 /2026 الذي انطلق منذ نهاية شهر أكتوبر.

وتوقّع بن عمر في تصريح ل/وات/، خلال مشاركته في اليوم الإعلامي حول زيت الزيتون، الذي نظمته المدرسة العليا للتجارة بتونس بجامعة منوبة، احتفاء باليوم العالمي لشجرة الزيتون، ان ذروة الإنتاج ستكون خلال الأسابيع المقبلة. وافاد بأن الأسعار، على مستوى المعاصر، تتراوح بين 11 و14 دينارا للتر الواحد حسب نوعية الزيت (بكر ممتاز بكروبكر عادي)، وحسب صنف زيت الزيتون، وجهة الانتاج أيضا، وان هدف الديوان هو تحقيق المعادلة بين الإنتاج والفلاح والسعر المناسب لنوعية جيدة تقدم للمستهلك وتراعي مقدرته الشرائية.



ولفت الى ان نسق الجني والتحويل والتجميع في ارتفاع مطرد مع تقدم الموسم، مشيرا الى ان عملية التجميع المتواصلة، تتم من كل المتدخلين الخواص او عبر الديوان، الذي باشر منذ شهر نوفمبر قبول كميات من الفلاحين مباشرة، ومن المعاصر، أيضا.

وأضاف ان وزارة الفلاحة أولت الترويج كحلقة مهمة ضمن المنظومة، أهمية كبرى، ليس فقط عبر البرنامج الوطني بإشراف الديوان، الذي يقوم على الترويج الداخلي والتشجيع المتواصل سنويا على استهلاك زيت الزيتون المحلي، وبوضع برنامج أسعار مناسبة للزيت البكر الممتاز، بل بالحرص على تنويع الاسواق التصديرية والعمل المشترك مع الوزارة المتدخلة والهياكل ذات العلاقة، على النفاذ إلى أسواق جديدة.

كماأشار الى التنامي الملحوظ لصادرات الزيت البيولوجي والزيوت المعلّبة خلال السنوات الأخيرة، وتعزز حضور زيت الزيتون التونسي في أكثر من 60 سوق على المستوى الدولي.

يذكر ان الديوان شرع في قبول زيت الزيتون من صغار الفلاحين منذ منتصف نوفمبر 2025، وذلك في إطار تجسيم القرار المتعلق بتدخل الديوان الوطني للزيت لشراء كميات من زيت الزيتون للموسم 2026/2025.


