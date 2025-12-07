Babnet   Latest update 23:05 Tunis

إنتر ميامي يتوج بلقب كأس الدوري الأمريكي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6524f189a87f48.56527819_kjinmheqoflgp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 07 Decembre 2025 - 23:05
      
حقق إنتر ميامي إنجازا غير مسبوق بتتويجه بلقب كأس الدوري الأمريكي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على ضيفه فانكوفر وايتكابس بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة النهائية التي أُقيمت اليوم في ميامي.

      وقدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تمريرتين حاسمتين، قاد بهما فريقه إلى تحقيق هذا الفوز التاريخي.



      وافتتح إنتر ميامي التسجيل مبكرا عبر هدف عكسي من إيدر كامبو في الدقيقة الثامنة إثر تمريرة من ميسي أدت إلى خطأ في مرمى الضيوف، قبل أن يعدل فانكوفر النتيجة بواسطة علي أحمد عند الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 71، أعاد رودريغو دي بول التقدم لإنتر ميامي، فيما اختتم تاديو آليندي الأهداف بالثالث في الدقيقة (90+6) بعد تمريرتين من ميسي.
  وبهذا الإنجاز، أضاف ميسي إلى سجله الحافل، لقب الدوري الأمريكي بعد عشرة ألقاب في الدوري الإسباني مع برشلونة، ثم لقبين في فرنسا مع باريس سان جرمان.


