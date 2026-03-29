اختيار أمين عام جديد للجامعة العربية بإجماع عربي كامل

Publié le Dimanche 29 Mars 2026 - 14:33
      
وافق وزراء الخارجية العرب بالإجماع على ترشيح مصر للدبلوماسي نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وجاءت موافقة وزراء الخارجية العرب خلال أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 165 الذي عقد اليوم الأحد عبر تقنية الاتصال المرئي والذي بحث استهداف سلامة وسيادة أراضي الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية.


وتنتهي ولاية الأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط في جوان 2026، على أن يتولى الأمين العام الجديد مهامه اعتبارا من جويلية 2026، ومن المتوقع أن يتم التصديق النهائي على الاختيار خلال القمة العربية المقبلة.


يتمتع الدكتور نبيل فهمي بسيرة دبلوماسية طويلة تمتد لأكثر من أربعة عقود، شغل منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من جويلية 2013 إلى جوان 2014، وكان سفيرا لمصر في واشنطن لمدة تسع سنوات (1999-2008).

كما تولى فهمي مناصب دبلوماسية رفيعة في نيويورك ولندن، وأسس كلية الشؤون العالمية والسياسة العامة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث شغل منصب عميدها المؤسس.

ويعرف فهمي بكفاءته الدبلوماسية العالية، وخبرته الواسعة في قضايا الشرق الأوسط، والعلاقات الدولية، والأمن القومي العربي. ويأتي ترشيحه في مرحلة حساسة تشهد تحديات إقليمية متعددة، مما يجعله مرشحا توافقيا يحظى بقبول واسع في الأوساط العربية.

وينظر إلى هذا الإجماع العربي السريع كدليل على الرغبة في تعزيز الوحدة العربية وتفعيل دور الجامعة في مواجهة التحديات الراهنة، مع الحفاظ على التوازن الدبلوماسي والمكانة التاريخية لمصر داخل المنظمة.
