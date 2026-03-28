هل ترامب مريض نفسانيا

الخوف يلعب دورًا محوريًا في حياته



موقف الأطباء النفسانيون



مؤتمر جامعة ييل



ترامب شخص مضطرب



الكثير من الناس لا يعرفون حقيقة الرئيس الأمريكي ترامب سواء كان من ناحية انه رئيس امريكا او كمواطن عادي قبل ان يتبوأ عرش أمريكاتقول اللغوية إليزابيث ويلينغ إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصية مثيرة للاهتمام للغاية بالنسبة للغويين. فهو بارع في التعبير عن رؤيته للعالم بلغة بسيطة. كما أن إثارة الخوف جزء من استراتيجيته للنجاحرغم الانتقادات الكثيرة التي تُوجه لمواقفه السياسية، تُشيد اللغوية إليزابيث ويلينغ بنجاحه بفضل لغته البسيطة. فهو يُحسن التصرف في أمورٍ كثيرة يُخطئ فيها سياسيون آخرونوقالت خبيرة اللغة: "يتحدث ترامب بلغة طفل في الصف الرابع، وهذا ليس خطأً في حد ذاتهربما يكون ترامب فريداً من نوعه، ليس فقط من حيث تأثيره، بل أيضاً بسبب اختياره للكلمات.تقول اللغوية ويلينغ: حسناً، بصفتي لغوية، ذهبتُ إلى الولايات المتحدة في الأصل بسبب جورج دبليو بوش، من بين أمور أخرى، وكانت الأوضاع متوترة للغاية آنذاك، لكن بالطبع، ترامب شخصية لغوية رائعةلا أمزح في هذا، فبينما هو ذو توجه أيديولوجي - أي من حيث سياساته، ومسألة ما يريد تنفيذه عملياً وكيف يخاطب خصومه - هناك بالتأكيد الكثير من الأمور التي يمكن القول عنها: "يا للعجب، هذا مثير للشك في بعض جوانبه، أو حتى غير لائق تماماً"لكن من منظور أبحاث علم الأعصاب الإدراكي، فإن لغته ظاهرة حقيقية لأنه ببساطة يُجيد الكثير من الأمور التي يُخطئ فيها سياسيون آخرونيقول بعض المختصين يلعب الخوف دورًا محوريًا في حياة ترامب، وبشكل عام من منظور أبحاث الأيديولوجيا، أن الأشخاص الذين يؤمنون بنظرة العالم السلطوية الداروينية الاجتماعية التي تعني أن العالم يتنافس فيه الأفراد، وأن الأقوى هو من ينتصرأما الجانب السلطوي فهو امر مختلف يتجسم في التنافس في العالم يخلق نوعًا من التسلسل الهرمي الأخلاقي، لأن بعض الناس يصلون إلى القمة، ويتمتع المتميزون منهم بسلطة خاصة. وهذه هي نظرة ترامب للعالم، وهو يوصلها ببراعة أي ان فكرة ضرورة إعادة توزيع الموارد لأننا نخوض صراعًا، وفكرة أنه لا بأس إن تدهورت أحوال البعض قليلًا بسبب هذا الصراع أي ان الأقلية قد لا تون محل اعتبار لديه و هذا يخفي بالتأكيد عقدة نفسية المتمثلة في الأنا أي النرجسية المقيتة و هذا يعني ان ترامب مهوس في كحل الأحوال بوجود تهديد. نفسيا هذا التهديدهو نوع من الخوف الداخلي الملازم له و ربما منذ الصغر او متأثر من تصرفاته عائلته، خاصة ان نظرته للعالم المنبثقة من أيديولوجيته قد تكون مرتكزة عن وجود تهديدات خارجي سواء كان ذالك من باب اليقين او التخيلاتيؤمن الأطباء النفسيون وعلماء النفس السبعة والعشرون الشجعان يؤمنون بكل صراحة بأن الرئيس الأمريكي ترامب يُشكّل خطرًا مُطلقًا على العامة، وأنه غير مؤهل لتولي منصبه الرفيع. وقد ساعدهم هذا الإيمان على تجاوز "قاعدة غولد ووتر". فعندما ترشّح ترامب للرئاسة قبل عقود، بعض الأطباء النفسيين تطبقوا أساليبهم عليه، فكانت النتائج كاريثة. إلا أن الجمعية المهنية أدانت هذه المحاولة بشدة، وفرضت عليها عقوبات صارمة. ولم يُسمح إلا لمن خضعوا طواعيةً لمقابلة تشخيصية أو تقييم نفسي بالخضوع لهذا الفحص شبه الرسميوما اكتشفه هؤلاء المختصون اثار القلق و الحيرة حول مصير منصب الرئاسة. ولكن الشجاعة كانت ضرورية في مواجهة انتقام الرئيس الشرس، ولم يكن كل من تجرّأ على الكلام في البداية يمتلكها. حتى لو تجاهل خما كتب الذي أثار ضجة في الولايات المتحدة لعدة أشهر، أو حتى لو ندد به ووصفه بالكذب محاولًا تشويه سمعته، فإنه هدد العديد من زملائه، و خوفا من ردة فعله الانتقامية النرجسية اجبروا عن طوعية و غير طوعية على سحب دعمهم الأولينشأت الخطة من مؤتمر رفيع المستوى في جامعة ييل، الذي نظمته الطبيبة النفسية باندي إكس لي، التي تكلمت بكل صراحة بعنوان "واجبنا في التحذير"، والتي تقصد به شركاء الحكومة الأمريكية في التعذيب: "لقد شهدنا مؤخرًا العار الذي لحق بجمعية مهنية بأكملها، وهي الجمعية الأمريكية لعلم النفس". وكتبت: "قلنا لأنفسنا إنه إذا كان تأييد الخبراء يُمكن أن يُسهم بشكل كبير في التستر على تجاهل حقوق الإنسان، فإن إدانة الخبراء يجب أن يكون لها وزنها أيضًا"كان هذا التعذيب يشمل مجموعة المهاجرين القادمين عبر المكسيك نحو أمريكا طالبين اللجوء، ولكنه يشمل أيضًا، بطبيعة الحال، التهديد الداخلي من خصومه السياسيين، الذين يُحبّذ تجريمهم باستخدام الاستعارات. ربما تتذكرون هذا من الحملة الانتخابية: "اسجنوها، اسجنوها!" - أي "اسجنوها"، يا هيلاريترامب شخص بارع للغاية - بغض النظر عن كل شيء آخر، من أكاذيب وما شابه - في عرض تفسيره الأيديولوجي والأخلاقي للعالم بلغةٍ لغويةٍ رائعة، سواءً كان ذلك فيما يتعلق بالإصلاح الضريبي، الذي يراه بمثابة راحة للمتفوقين في البلاد، أو فيما يتعلق بالوضع على الحدود مع المكسيك. إنه بارعٌ جداً في ذلكتقول غيل شيهي إن "تحت مشاعر العظمة لدى الشخصيات النرجسية، يكمن هاوية من شعورهش للغاية بقيمة الذات (...). أكثر من أي شيء آخر، يفتقر ترامب إلى الثقة بالنفس"، ولهذا السبب "يحتاج إلى إثبات نفسه للعالم بأفعال متطرفة". وراء هذا الدافع القهري يكمن "انخفاض القدرة على تحمل الخزي، مما يؤدي بدوره إلى الانتقام والغضب، إلى جانب انعدام المسؤولية، وعدم الأمانة، وانعدام التعاطف" (باندي إكس لي).يشخص زيمباردو وسورد حالته بـ"نزعة المتعة الجامحة والمتطرفة في العصر الحديث"؛ ويتحدث دودز عن "الاعتلال الاجتماعي"؛ ويصفه هيرب بأنه "شخص غير مؤهل على الأرجح للمنصب"، ويتحدث بانينغ عن "اضطراب القلق" الذي يعتبره خطيرًا بشكل خاص كونه مرضًا معديًا يصيب نصف الأمة.يركز آخرون على عقدة الأب لديه ونفيه المبكر في سن الثالثة عشرة إلى مدرسة داخلية، حيث اكتسب سمعة سيئة بسبب تباهيه بأنه متنمر.وتلاحظ المحللة النفسية لي، في مقدمتها: "إن الطريقة التي يقدم بها ترامب نفسه، والطريقة التي يتصرف بها سياسياً، صادمة وتثير مجموعة كاملة من المشاعر النفسية المؤلمة: عدم التصديق، والخجل، والغضب، والعجز، واليأس، والاستسلام، والسخرية." تيلمان موزر