مصائب قوم عند قوم فوائد: كيف للوجهة السياحية التونسية الاستفادة منها ...

... تأييدا لمقولة "مصائبُ قومٍ عند قومٍ فوائد"، قد تتحول الشدائد والمحن التي تصيب دولة ما إلى فرص ومكاسب لدول أخرى....بينما تواجه إيران وبعض البلدان حالة من الركود الاقتصادي وعدم الاستقرار جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها ، تعمل دول أخرى على استغلال هذا الظرف لإعادة تموقعها ضمن الخارطة السياحية العالمية، وتصنيف نفسها كأفضل الوجهات أمنا واستقرارًا للسياح الفارين من بؤر التوتر...كما تشهد أيضا حلبة السياحة "حرباً باردة" بين مختلف الوجهات المتنافسة، حيث تتسابق فيما بينها للاستحواذ على أكبر حصة من التدفقات السياحية، وهو ما يدفعها إلى اعتماد خطط ترويجية وتسويقية سريعة ودقيقة تتماشى مع الظرف الراهن .إن تداعيات هذه "الحرب" ستؤثر بشكل مباشر على أغلب الدول، خاصة تلك التي يعتمد اقتصادها على السياحة، على غرار تونس، إذ تفرض عليها المرحلة الراهنة إثبات قدرتها على التكيّف السريع مع المتغيرات الدولية، وتعزيز جاذبيتها كوجهة آمنة وقادرة على استقطاب السياح في ظل منافسة حادة .فهل تنجح المغرب وبقية الوجهات الأخرى في كسب هذا الرهان، وتنصيب نفسها كأولى المستفادين من هذه الأزمة ؟