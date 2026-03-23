السياح الروس يتجهون إلى المغرب بديلاً عن الخليج وسط توتر الشرق الأوسط

أفادت معطيات صادرة عن شركات سياحة روسية بأن التوترات الإقليمية والدولية المرتبطة بالحرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة دفعت السياح الروس إلى إعادة توجيه خياراتهم التقليدية في السفر نحو وجهات بديلة أكثر استقراراً.وأكد مسؤولو وكالات أسفار في روسيا أن خريطة السياحة الخارجية الروسية شهدت تحولاً سريعاً مع تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط، حيث برز المغرب كوجهة رئيسية بديلة عن عدد من الدول الخليجية، ولا سيما مدينة مراكش التي سجلت طلباً متزايداً بالتزامن مع ارتفاع عدد الرحلات الجوية نحوها.وفي استجابة مباشرة لهذا الطلب، رفعت شركات الطيران وتيرة تشغيل رحلاتها إلى مدينتي مراكش وأكادير بنسبة تراوحت بينمقارنة بالمعدل العادي، مع افتتاح مسارات جديدة عبر وجهات وسيطة، وهو ما من شأنه تعزيز المنافسة وخفض أسعار التذاكر نحو المغرب.وأشار موقعالروسي المتخصص في السياحة والسفر إلى أن المغرب لم يكن الوجهة الوحيدة التي استقطبت اهتمام السياح الروس بعد اندلاع الحرب، إذ برزت أيضاً وجهات مثل، غير أن المملكة المغربية حافظت على الصدارة بفضل عوامل عدة أبرزهامن جهتها، أوضحت رابطة منظمي الرحلات الروسية أن المغرب يظل خلال العام الجاري من الوجهات المفضلة لدى السياح الروس، رغم أن مستوى الترويج له في السوق الروسية لا يزال أقل مقارنة بوجهات تقليدية مثل، مشيرة إلى تضاعف الطلب عليه لدى عدد من وكالات السفر والشركات السياحية.وبحسب معطيات نقلها موقععن مهنيين روس، استحوذت مدينةعلى أكثر منمن إجمالي الحجوزات الصيفية، تلتهاثم، مع تسجيل ارتفاع طفيف في أسعار البرامج السياحية نتيجة زيادة تكاليف الاستعانة بمرشدين يتقنون اللغة الروسية.كما أظهرت البيانات أن حجوزات السياح الروس في فنادق الأربع نجوم بأكادير بلغت نحومن الإجمالي مقابلالعام الماضي، في حين استحوذت فنادق الخمس نجوم على حواليوفي سياق متصل، كان وزير النقل الروسيقد أكد في تصريحات سابقة أن الرحلات الجوية المنتظمة بين روسيا ودول الشرق الأوسط ستستأنف فور تحسن الأوضاع الأمنية، مشيراً إلى أن موسكو تواصل التنسيق مع سلطات الطيران في المنطقة وتبقى على استعداد لإعادة تشغيل الرحلات حال استقرار الأجواء.يُذكر أن هيئة الطيران الروسية فرضت قيوداً على حركة الطيران في أجواء الدول المعنية بالنزاع، ومددت هذه الإجراءات حتى، بما يشمل حظر تحليق الشركات الروسية في الأجواء الإسرائيلية والإيرانية ومسارات العبور المرتبطة بها.المصدر: hespress