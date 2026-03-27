Babnet

الحوثيون يلوّحون بالتدخل العسكري دعما لإيران ويحذرون من استخدام البحر الأحمر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c6f6b5a68517.13036379_glnhqiejmokfp.jpg>
Publié le Vendredi 27 Mars 2026 - 22:28
      
أعلن المتحدث العسكري باسم حركة أنصار الله، يحيى سريع، أن الجماعة تضع نفسها في حالة استعداد للتدخل العسكري المباشر، في ظل التصعيد المتواصل في المنطقة، مؤكدا أن “الأيدي على الزناد” دعما لإيران وما يُعرف بـ“محور المقاومة”.

وأوضح سريع، في بيان رسمي، أن هذا الموقف يأتي على خلفية ما وصفه بـ“العدوان الأمريكي الإسرائيلي” الذي يستهدف إيران وعددا من دول المنطقة، مشددا على أن التطورات الحالية تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتنعكس سلبا على الاقتصاد العالمي.


وأكد أن الجماعة تشترط جملة من النقاط، أبرزها الوقف الفوري للعمليات العسكرية ضد إيران وفلسطين ولبنان والعراق، إلى جانب رفع الحصار عن اليمن، وتنفيذ الالتزامات الإنسانية المرتبطة بقطاع غزة.


وفي تصعيد لافت، حدّد المتحدث العسكري الحالات التي قد تدفع الحركة إلى التدخل المباشر، وتشمل انضمام تحالفات جديدة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل في المواجهة، أو استخدام البحر الأحمر لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران أو أي دولة في المنطقة، معتبرا أن ذلك “لن يُسمح به”.

كما حذّر من أي إجراءات تستهدف تشديد الحصار على اليمن، مؤكدا أن العمليات العسكرية التي قد تنفذها الجماعة ستكون موجهة ضد “أهداف أمريكية وإسرائيلية”، وفق تعبيره، دون استهداف “أي شعب مسلم”.

ويأتي هذا التطور في سياق توسّع رقعة التوتر الإقليمي، مع تزايد التحذيرات من انخراط أطراف جديدة في النزاع، بما قد يدفع نحو مرحلة أكثر تعقيدا في المشهد الجيوسياسي بالمنطقة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326322

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 27 مارس 2026 | 8 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:06
18:39
15:55
12:32
06:13
04:45
الرطــوبة:
% 81
Babnet
Babnet14°
9° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-9
16°-7
15°-8
17°-5
17°-11
  • Avoirs en devises 25112,9
  • (27/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39140 DT
  • (27/03)
  • 1 $ = 2,92687 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/03)     2235,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/03)   28448 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>