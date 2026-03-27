الحوثيون يلوّحون بالتدخل العسكري دعما لإيران ويحذرون من استخدام البحر الأحمر

أعلن المتحدث العسكري باسم حركة أنصار الله، يحيى سريع، أن الجماعة تضع نفسها في حالة استعداد للتدخل العسكري المباشر، في ظل التصعيد المتواصل في المنطقة، مؤكدا أن “الأيدي على الزناد” دعما لإيران وما يُعرف بـ“محور المقاومة”.وأوضح سريع، في بيان رسمي، أن هذا الموقف يأتي على خلفية ما وصفه بـ“العدوان الأمريكي الإسرائيلي” الذي يستهدف إيران وعددا من دول المنطقة، مشددا على أن التطورات الحالية تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتنعكس سلبا على الاقتصاد العالمي.وأكد أن الجماعة تشترط جملة من النقاط، أبرزهاضد إيران وفلسطين ولبنان والعراق، إلى جانب رفع الحصار عن اليمن، وتنفيذ الالتزامات الإنسانية المرتبطة بقطاع غزة.وفي تصعيد لافت، حدّد المتحدث العسكري الحالات التي قد تدفع الحركة إلى التدخل المباشر، وتشملفي المواجهة، أو، معتبرا أن ذلك “لن يُسمح به”.كما حذّر من أي إجراءات تستهدف تشديد الحصار على اليمن، مؤكدا أن العمليات العسكرية التي قد تنفذها الجماعة ستكون موجهة ضد “أهداف أمريكية وإسرائيلية”، وفق تعبيره، دون استهداف “أي شعب مسلم”.ويأتي هذا التطور في سياق توسّع رقعة التوتر الإقليمي، مع تزايد التحذيرات من انخراط أطراف جديدة في النزاع، بما قد يدفع نحو مرحلة أكثر تعقيدا في المشهد الجيوسياسي بالمنطقة.