تنس - دورة استانا للتحدي - عزيز دوقاز الى الدور نصف النهائي

بلغ لاعب التنس التونسي، المصنف 629 عالميا، الدور نصف النهائي لدورة أستانا للتحدي، إثر فوزه اليوم الجمعة على الصيني، المصنف 459 عالميا، بنتيجة 2-1، تفاصيلها 6-2 و4-6 و7-5، في الدور ربع النهائي.وسيواجه دوقاز في الدور نصف النهائي الأوزبكي، المصنف 308 عالميا، الذي تأهل بدوره إثر تغلبه على الياباني، المصنف 422 عالميا، بنتيجة 2-0 (6-2 و6-1).وكان دوقاز قد تأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه في الدور ثمن النهائي على الهنديبنتيجة 2-0 (7-5 و6-3)، بعدما تجاوز في الدور السادس عشر الهولنديبنتيجة 2-1 (6-3 و2-6 و6-3).يذكر أن التونسي، المصنف 500 عالميا، كان قد غادر بدوره دورة أستانا من الدور السادس عشر، بعد خسارته أمام الصيني جي كوي بنتيجة 0-2 (3-6 و4-6).وتقام دورة أستانا للتحدي على ملاعب ذات أرضية صلبة، وتبلغ قيمة جوائزها المالية