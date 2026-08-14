تنس - دورة استانا للتحدي - عزيز دوقاز الى الدور نصف النهائي
بلغ لاعب التنس التونسي عزيز دوقاز، المصنف 629 عالميا، الدور نصف النهائي لدورة أستانا للتحدي، إثر فوزه اليوم الجمعة على الصيني جي كوي، المصنف 459 عالميا، بنتيجة 2-1، تفاصيلها 6-2 و4-6 و7-5، في الدور ربع النهائي.
وسيواجه دوقاز في الدور نصف النهائي الأوزبكي سيرغي فومين، المصنف 308 عالميا، الذي تأهل بدوره إثر تغلبه على الياباني ماساميشي إمامورا، المصنف 422 عالميا، بنتيجة 2-0 (6-2 و6-1).
وكان دوقاز قد تأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه في الدور ثمن النهائي على الهندي ماناس دهامن بنتيجة 2-0 (7-5 و6-3)، بعدما تجاوز في الدور السادس عشر الهولندي أليك ديكيرس بنتيجة 2-1 (6-3 و2-6 و6-3).
يذكر أن التونسي عزيز الواقع، المصنف 500 عالميا، كان قد غادر بدوره دورة أستانا من الدور السادس عشر، بعد خسارته أمام الصيني جي كوي بنتيجة 0-2 (3-6 و4-6).
وتقام دورة أستانا للتحدي على ملاعب ذات أرضية صلبة، وتبلغ قيمة جوائزها المالية 63 ألف دولار.
وسيواجه دوقاز في الدور نصف النهائي الأوزبكي سيرغي فومين، المصنف 308 عالميا، الذي تأهل بدوره إثر تغلبه على الياباني ماساميشي إمامورا، المصنف 422 عالميا، بنتيجة 2-0 (6-2 و6-1).
وكان دوقاز قد تأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه في الدور ثمن النهائي على الهندي ماناس دهامن بنتيجة 2-0 (7-5 و6-3)، بعدما تجاوز في الدور السادس عشر الهولندي أليك ديكيرس بنتيجة 2-1 (6-3 و2-6 و6-3).
يذكر أن التونسي عزيز الواقع، المصنف 500 عالميا، كان قد غادر بدوره دورة أستانا من الدور السادس عشر، بعد خسارته أمام الصيني جي كوي بنتيجة 0-2 (3-6 و4-6).
وتقام دورة أستانا للتحدي على ملاعب ذات أرضية صلبة، وتبلغ قيمة جوائزها المالية 63 ألف دولار.
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